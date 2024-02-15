Туристам запретили везти из Таиланда корзины с фруктами

Туристов предупреждают об изменениях условий провоза ручной клади и багажа на рейсах AZUR air Пхукет – Москва. Они вступили в силу с 14 февраля. Отдыхающие не смогут взять с собой на борт корзины с фруктами. Они теперь недоступны к провозу как в ручной клади, так и в багаже.

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Есть ограничения и на провоз других вещей. Теперь обладатели увесистых чемоданов не смогут увеличить максимальный вес своего багажного места с 20 до 30 кг. Не удастся и докупить дополнительное место.

Данную информацию подтвердили журналисту TourDom.ru в пресс-службе авиакомпании AZUR air. Причин изменений там не называют. Но мера, похоже, временная. Как заверили, о снятии ограничений сообщат дополнительно.

Нововведения действуют только на вновь приобретаемые билеты. Те, кто оформил проездные документы до 14 февраля, смогут воспользоваться нормами, прописанными в них.