Озеро Байкал, безусловно, красиво в любое время года. Однако есть особая прелесть в зимнем Байкале, когда ледяной покров превращает озеро в огромную ледяную равнину. Многие туристы мечтают увидеть это неповторимое зрелище своими глазами. Но когда же лучше всего отправляться к зимнему Байкалу?

Первый лед на озере начинает образовываться уже в конце осени. Однако толщина льда в это время еще невелика, и выходить на него опасно. Более надежный ледяной покров формируется к январю. Но по-настоящему безопасно приезжать полюбоваться красотами зимнего Байкала можно с февраля по март. Именно в эти месяцы толщина льда достигает 70-110 см, и он может выдержать вес человека и даже автомобиля.

Кроме того, в феврале-марте через озеро прокладывают ледовую переправу для автомобилей. Это позволяет туристам безопасно пересечь замерзшее озеро и полюбоваться его красотами, не опасаясь провалиться под лед. Так что если вы мечтаете увидеть величественный Байкал в его зимнем облике, самое лучшее для этого время – середина зимы с февраля по март.