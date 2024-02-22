Победителей Всероссийской туристической премии объявили в Петербурге

«Они должны были представить и самые яркие события, опять же, как взаимодействует власть с организаторами событий, как работают туристические события на рост турпотока в город Санкт-Петербург, его влияние. Как отражается то или иное событие на имидже», – пояснил председатель попечительского совета Всероссийской премии «Russian Travel Awards» Геннадий Шаталов.