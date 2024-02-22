Победителей Всероссийской туристической премии объявили в Петербурге
Победителей Всероссийской туристической премии объявили в Санкт-Петербурге. Представители почти 50 регионов России боролись за это звание, передает телеканал «МИР 24».
Всего 20 номинаций. Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров в шести категориях, в двух из них город признали лучшим – это «Регион устойчивого развития» и «Регион событийного туризма». Организаторы признались, что сами приезжают отдыхать в город на Неве.
«Они должны были представить и самые яркие события, опять же, как взаимодействует власть с организаторами событий, как работают туристические события на рост турпотока в город Санкт-Петербург, его влияние. Как отражается то или иное событие на имидже», – пояснил председатель попечительского совета Всероссийской премии «Russian Travel Awards» Геннадий Шаталов.
В течение прошлого года участники придумывали, как заинтересовать туристов своим городом, краем или областью. Проводили спортивные соревнования, гастрономические фестивали и культурные мероприятия.