В Санкт-Петербурге появится 570 новых гостиничных номеров

В 2024 году в Санкт-Петербурге станет на 570 гостиничных номеров больше. Об этом сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин на расширенном заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству, которое состоялось при участии городского комитета по развитию туризма.

Власти города начали подготовку к туристическому сезону. В этом году новых номеров будет на 150 больше, чем в 2023 году. Масакин отметил, что туристы предпочитают приезжать на отдых в Петербург семьями.