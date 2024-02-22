СМИ: Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера телефонов, сведения о билетах, IP-адресах, учетных записях пользователей и данные банковских карт пассажиров в единую базу данных. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, ведомство разработало соответствующий проект приказа, расширяющего перечень данных для предоставления в единую государственную информсистему обеспечения транспортной безопасности. Оператор базы — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс», доступ к ней имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД, ФСБ.

Сейчас в базу передают паспортные данные пассажиров, дату и маршрут поездки. Предлагается добавить в перечень сведения, указываемые пассажиром при бронировании и покупке билета, логин и пароль учетной записи на сайте либо в приложении перевозчика, IP-адрес и номер порта, с которого была передана информация.

Кроме того, при оплате банковской картой в базу могут передавать четыре последние цифры, название банка, стоимость билета, класс обслуживания. Предполагается, что сведения будут храниться в течение семи лет.