Заселение в отели предложили разрешить по военному билету и загранпаспорту

Минэкономразвития предлагает разрешить заселение в гостиницы и отели по военному билету, водительским правам и загранпаспорту, а также при предоставлении таких документов в электронном виде с помощью приложения «Госуслуги». Соответствующий проект правительственного постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, предлагается дополнить список документов, на основании которых происходит заселение в гостиницу, военным билетом, водительским удостоверением и загранпаспортом. Помимо этого, предлагается разрешить россиянам селиться в гостиницы без предъявления документов, удостоверяющих личность, в случае предъявления их онлайн через мобильное приложение «Госуслуги», а также биометрических данных из Единой биометрической системы.

Реализация данной инициативы запланирована в рамках дорожной карты Правительства. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, данные изменения необходимы в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу, а также процедуры регистрационного учета за счет расширения списка документов, которые могут предъявить отдыхающие, и обеспечения возможности предоставления таких сведений онлайн.

Ранее на сайте кабмина была опубликована дорожная карта трансформации делового климата по направлению «Туризм», которая была разработана по предложениям предпринимателей. В частности, она предусматривает автоматизацию процесса регистрации туристов в отелях и гостиницах, в том числе путем уведомлением органа регистрационного учета в электронной форме без предъявления сотруднику отеля документа, удостоверяющего личность.

По задумке кабмина, россияне получат возможность зарегистрироваться в отелях по загранпаспорту независимо от места постоянного проживания, а также биометрическим данным. Наряду с загранником Правительство предлагает позволить заселяться в отель по предъявлению паспорта гражданина РФ в электронном виде — через приложение «Госуслуги», а также по биометрии. Принять соответствующий документ кабмин рекомендует в апреле.

С подобным предложением ранее также выступали вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол и первый заместитель председателя Комитета палаты по просвещению Яна Лантратова.

Как стало известно на расширенном заседании Комитета Госдумы по туризму 25 января, с подобным запросом вице-спикер палаты Шолбан Кара-оол планировал обратиться в Министерство обороны. Так, в период проведения спецоперации возникают случаи, когда военным требуется переночевать в отеле или приобрести билет на поезд или самолет, а паспорта у них с собой нет. Бывали прецеденты, когда им из-за этого отказывали в заселении в гостиницу.

По словам Кара-оола, необходимо снять подобные бюрократические препоны. Он напомнил, что еще в советское время военнослужащие могли подтвердить свою личность по военному билету или удостоверению личности офицера. «На мой взгляд, другие документы не требуются для регистрации в гостинице», — считает депутат.

Аналогичной точки зрения придерживается и Яна Лантратова. Необходимо включить военные билеты или удостоверения личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы, заявляла она.

Как указала депутат в своем аккаунте в соцсетях 26 января, зачастую в столице и других субъектах РФ участникам спецоперации продолжают отказывать в заселении в гостиницу по военному билету и удостоверению личности военнослужащего, а также из-за их внешнего вида.

«Каждый подобный инцидент оказывает серьезное деморализующие влияние на участников СВО, заставляет их чувствовать себя ущемленными в правах в стране, которую они защищают с оружием в руках», — подчеркнула политик.