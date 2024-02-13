Кабмин упростил порядок уведомления МЧС о турпоходах по опасным маршрутам

Правительство РФ упростило для туристов процедуру оповещения МЧС о планируемых походах, теперь можно сообщать о них перед выходом на маршрут. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

© Unsplash.com

Ранее туристы и туристические группы должны были сообщить в территориальный орган МЧС о планируемом сложном или опасном маршруте не позднее, чем за 10 рабочих дней. Теперь уведомлять министерство туристы смогут непосредственно перед походом.

Также в документе немного меняется формулировка таких маршрутов. Вместо "проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни" теперь указаны "маршруты, требующие сопровождения инструктором-проводником".