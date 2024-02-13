Эксперт объяснил популярность Алтая у туристов

С развитием спроса на внутренние путешествия на Алтае наблюдаются рекордные показатели по потоку приезжающих на отдых туристов.

Спрос на покупку туров в “русскую Швейцарию” с каждым годом растет. В прошлом году общее количество туристов возросло в среднем на 7-10%, среди жителей столицы показатель увеличился на 30%, приводит данные исследований завкафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений.

«Алтайский край занимает 8 место в национальном туристическом рейтинге, тогда как в Республике Алтай туризм еще только начинает развитие, и пока регион лишь на 67 месте по показателям», – делится данными эксперт.

Эксперты специализированного журнала “Отдых в России” оценивали регионы по 10 критериям. Среди них уровень развития туристической отрасли и инфраструктуры, уникальность и привлекательность субъекта, упоминания в СМИ, количество туристов и другие показатели.

За каждый показатель выставлялись оценки. Алтайский край суммарно получил около 97 баллов. Роман Арсений считает, что лучшее время путешествия по Алтаю — с мая по сентябрь. В этот период цены на отдых вполне бюджетные.

«В зимнее время отдых на курорте Манжерок составит от 50 тысяч рублей на двоих без учета перелета. В летние месяцы стоимость может вырасти в 1,5-2 раза в зависимости от программы», – подытожил эксперт.