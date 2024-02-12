Эксперт назвал причину разочарования российских туристов в Европе

Путешественники из России разочаровались в странах Европы, и к этому привела политика «закрытых дверей» Евросоюза. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

© Вечерняя Москва

По его словам, из-за ужесточения визовой политики и созданных препятствий в воздушном сообщении между странами за последние два года поток туристов из России существенно уменьшился. К этому также привели обострившиеся на Западе проблемы, включая миграционные.

— Не думаю, что кто-то сегодня осмелится вслух озвучить цифру, сколько посетителей потеряли европейские музеи. Так что многим просто не хочется ехать в Европу. Прежнего лоска здесь уже нет, — цитирует Логвинова РИА Новости.

Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян в феврале. Такие данные назвала эксперт по туризму Майя Котляр.

Туристический поток по России в 2024 году может вырасти до 44–46 миллионов человек, сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.