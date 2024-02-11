Туристов ошеломили летние цены в санаториях Кисловодска

Накануне мэр Кисловодска Евгений Моисеев похвалился рекордом: мол, впервые в новейшей истории санатории города уже в феврале забронированы до октября на 85%. И более-менее спокойно путевку в хорошую здравницу можно приобрести только начиная с середины осени.

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«Более 14 тыс. койко-мест забронированы до начала октября. Ежедневно на курорте в санаториях и гостиницах оздоравливается около 17 тыс. человек. Если прибавить частный сектор, то количество гостей превысит 27 тыс.», – написал Моисеев в своем тг-канале.

Впрочем, как убедился корреспондент TourDom.ru, несмотря на такой жаркий спрос, забронировать номер на лето в Кисловодске пока можно. Хотя, допустим, в популярных санаториях имени Георгия Димитрова и «Кругозор» 3* места на лето уже в дефиците.

Зато есть возможность остановиться в санатории имени Орджоникидзе: 10-дневный отдых с лечением в начале июля обойдется здесь в 92 тыс. руб. на двоих.

Есть, разумеется, и более дорогие варианты. Например, в санатории «Главные нарзанные ванны» 5* те же 10 дней в начале июля двоим туристам будут стоить 363 тыс. руб., в «Плазе» 5* – 292 тыс. руб. Беглый анализ позволяет предположить, что цены по сравнению с прошлым годом выросли, причем весьма существенно.

Так, стоимость суток в «Плазе» в марте 2023-го была 12 600 руб. на человека, в этом году – 19 200 руб. В «Кругозоре год назад – 5900 руб., в марте 2024-го такой же номер – 7400 руб.

Подписчиков нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» тарифы предстоящего лета несколько ошеломили. Вот некоторые комментарии:

«У меня от таких цен аж желудок свело. И вряд ли нарзан за такие деньги поможет», «Вы сразу вылечитесь от всех болезней и помолодеете лет на 20, а если серьезно, 363 тыс. в Кисловодске за 10 ночей – ну это уже прям жесть», «Судя по цене в 5* Кисловодска нарзан, воздух и парк тоже входят в стоимость и стоят очень прилично»

Впрочем, другие туристы не согласны насчет воздуха и нарзана и отмечают, что высокий ценник наблюдается не во всех местах размещения, выбор всегда есть: