Шесть идеальных мест в России для признания в любви

Некоторые из них окутаны легендами, обещающими влюблённым счастливое совместное будущее.

© Чемпионат.com

«Настоящие романтики точно знают, куда пригласить и чем удивить вторую половинку. У некоторых пар даже есть собственные «особенные» места на карте России, где рождалась их история любви. Ну а всем, кто только планирует романтическую поездку, подсказываю несколько направлений и идей для путешествия на двоих», – Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story

Поцеловаться на Поцелуевом мосту в Петербурге

Чугунный мост, перекинутый через Мойку, затерялся бы среди сотен петербургских переправ, если бы не одно «но» – говорящее название. Его Поцелуев мост получил в честь расположенного неподалеку трактира «Поцелуй», принадлежавшему, что характерно, купцу Никифору Поцелуеву. Так что изначально никакой романтики в названии не было – она появилась позже, когда на мосту прощались с возлюбленными моряки, уходившие в плавание, и арестанты перед длительным заключением.

XX век разогнал городской фольклор ещё сильнее: теперь парочки целовались не только на мосту, но и под ним. И чем дольше длился поцелуй, тем выше становились шансы прожить вместе долгую счастливую жизнь. Сегодня перила Поцелуева моста увешаны символичными замочками, ключи от которых лежат на дне Мойки. А свидание у переправы лучше всего назначать не просто так, а в связке с Новой Голландией или Мариинским театром, до которых отсюда рукой подать.

Растопить сердце девушки, растопив лёд Байкала

Зимой Байкал превращается в огромную картину, «исписанную» торосами, «пузырьками» и «гвоздиками», трещинами и щелями – словом, 50 оттенками и производными льда. Рассматривая их, испытываешь весь диапазон положительных эмоций – от удивления до восхищения.

Ну а кульминацией становится невероятно уместное и очень оригинальное предложение руки и сердца, когда среди тысяч кусочков льда случайно «найдётся» один с кольцом внутри. Всё, что останется сделать – растопить его горячим дыханием или теплом рук. И, конечно, услышать заветное «да».

Загадать желание под северным сиянием на Кольском полуострове

10 лет назад на Русский Север массово поехали путешественники из Азии. Выяснив причину такой популярности, гиды не смогли скрыть улыбку: оказалось, что по восточным легендам ребёнок, зачатый под Авророй, обязательно вырастет счастливым. Позже легенда обросла дополнениями и вариациями: теперь на Кольский полуостров приезжают и признаваться в любви, и предлагать руку и сердце, и просто для того, чтобы вместе загадать желание.

Реагируя на туристический спрос, местные предприниматели даже открыли в 50 км от Мурманска кемпинг со стеклянными иглу, где наблюдать за всполохами Авроры можно из уютной тёплой постели. Более экстремальный вариант – отправиться на побережье Баренцева моря, чтобы увидеть северное сияние над бушующей водной стихией – и запомнить этот момент на всю жизнь.

Сделать парное селфи у озера Любви в Архызе

На самом деле название фотогеничного водоёма в форме сердца – Суук-Джюрек-Кель. Но благодаря завирусившимся в соцсетях фото и видео он стал известен как Озеро Любви. Путь к озеру непростой – около 7,5 км с перепадом высот более 900 метров.

Но влюблённых это не останавливает: пары, которые выдержат это испытание вместе, наверняка и дальше по жизни пойдут рука об руку. Ну а чтобы гарантировать счастливое совместное будущее, нужно сделать глоток воды из озера или искупаться. И, конечно, сделать влюблённое селфи для детей и внуков.

Узнать историю любви Петра и Февронии в Муроме

В XIII веке супруги Пётр и Феврония вместе правили Муромом, а спустя много лет стали считаться покровителями христианских семей. К мощам святых в Свято-Троицком монастыре приезжают как пары, так и те, кто пока не нашёл свою вторую половинку. Но просьба у всех общая – обрести семейное счастье, в чём бы оно ни проявлялось.

Поездка в Муром, тихий и спокойный, в лучшем смысле «провинциальный» город, обещает размеренность и умиротворение. А ещё – удовольствие прикоснуться к истории купеческих особняков, древних церквей и прекрасных монастырей в стиле русского узорочья.

Отдохнуть от суеты на Куршской косе

Куршская коса, несмотря на популярность у туристов, остаётся одним из самых уединённых, но при этом легкодоступных мест на карте России. Сочетание белого песка, хвои и балтийского ветра привлекает сюда ценителей спокойного созерцательного отдыха с определёнными требованиями к комфорту.