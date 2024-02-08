«Сказочная резиденция Бабы Яги» из Удмуртии выиграла во всероссийском конкурсе туристских видеопрезентаций

Грахово. Удмуртия. «Сказочная резиденция Бабы Яги» из Удмуртии стала одним из победителей десятого Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» (18+). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Удмуртии.

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В конкурсе участвовало несколько тысяч видеороликов, снятых в туристических местах по всей России, но в финал попали лишь 300.

Сотрудники «Сказочной резиденции Бабы Яги» из деревни Котловка Граховского района сняли видео о девочке Соне, которая вместо игр в телефоне захотела попасть в сказку. В результате она оказалась в гостях у Бабы Яги и познакомилась со всеми обитателями резиденции.