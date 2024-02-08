На Дону в моду входит гламурный глэмпинг: палатки, но со всеми удобствами

Ростовская область по итогам 2023 года оказалась на четвертом месте среди регионов России по посещаемости туристами: на Дон пришлось 4,5 процента всего внутреннего российского турпотока, по версии исследования сервиса бронирования отелей "МТС Travel".

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Первые три места заняли Москва и Московская область (9,5 процента), Краснодарский край (9 процентов) и Санкт-Петербург с Ленобластью (5 процентов). Тенденции таковы, что число туристов будет только расти. Но готов ли регион разместить всех желающих?

Турист по транзиту

Рост посещаемости Ростовской области следует связывать прежде всего, конечно, с географическим положением региона, который находится на пересечении многих маршрутов к Черному морю, а также Кавказу. Ведь тот же Дагестан в 2023 году принял на 37 процентов больше туристов, чем годом ранее, Северная Осетия - на 30, Ставропольский край - на 27. Объем внутреннего туризма с закрытием европейских стран увеличился на 10 процентов. Остановка деятельности аэропортов также сыграла свою роль: туристы, направляющиеся в Крым, Сочи и Кавказские Минеральные Воды, вынуждены передвигаться железнодорожным и, главное, автомобильным транспортом, не минуя Ростов-на-Дону - огромный транспортный узел.

Таким преимуществом нельзя не воспользоваться, считают эксперты, и обращают внимание на необходимость быстрого заполнения новой ниши: растет число туристов, пусть и "транзитных", - значит, нужно предоставить им максимально комфортные условия пребывания и размещения. Тем более на Дону есть что показать и другим посмотреть, и здесь активно развивается как историко-культурный, этнографический, событийный, так и промышленный, сельский и эногастрономический туризм.

Сегодня в Ростовской области, по данным, который привел на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин, работают 624 коллективных средства размещения с возможностью единовременного приема более 40 тысяч человек. Средний уровень загрузки номерного фонда отелей региона в 2023 году составил 70 процентов, в пиковые дни летнего сезона - до 95 процентов.

Эксперты региональных отраслевых объединений по итогам новогодних праздников отметили рост загрузки гостиниц и отелей более чем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также фиксируется прирост на 15 процентов количества пассажиров, прибывших в Ростовскую область в этот период железнодорожным транспортом. Свои услуги гостям Дона готовы предоставить 65 туристических компаний, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров, и более двух тысяч ресторанов и кафе.

Рай в шалаше

Перспективный путь привлечь туристов задержаться на Дону на несколько дней - создание глэмпингов. Два в одном: единение с природой и современные удобства - так называемый "гламурный кемпинг". Гости размещаются в палатках - но со всем комфортом, с современной кухней, санузлами и пр. Прежде всего такие "палаточные" лагери могут быть востребованы на побережье Дона и Азовского моря, где есть прекрасная рыбалка и экскурсионные программы, связанные с историей донского казачества и эпохи Петра I. Большие перспективы открываются перед Таганрогом, который находится на сухопутном пути в Крым. Турпоток в город Чехова вырос, по данным областного правительства, за год в два раза. Снять номер в комфортабельных отелях Таганрога в сезон очень проблематично.

Пока в регионе считанные единицы глэмпингов. На берегу Миусского лимана недавно появились два: один в лесной зоне, другой на берегу реки. Остановиться можно по своему вкусу в сафари-тентах (палатка, но с деревянным остовом), А-фреймах (прикольный треугольный дом-шалаш), барнхаусах (этакий сарай-лофт), юртах и сферах. Появились стильные шатры при винодельне в Азовском районе, комфорт-палатки прямо в поле в Родионово-Несветайском районе.

«Мне очень нравится местность, где расположена наша дача, и хотелось делиться этой красотой с гостями, - рассказала автор идеи Светлана Стрельченко. - А потом случайно наткнулась на фирму, которая изготавливает палатки для глэмпингов, с этого все и началось»

Вложения в глэмпинг составили три миллиона рублей. На эти деньги были закуплены три палатки, за три месяца были сооружены банька, летняя кухня и санузел, бассейн, беседка. Проложили дорожки и подвели коммуникации.

В палатке могут проживать максимум три человека, и обойдется им это не дороже чем в гостинице - от 2500 до 3500 рублей за сутки. Желающие могут установить и свою палатку, тогда платят только за место - 1500 рублей, но пользуются багами цивилизации наравне со всеми.

Витают в воздухе также идеи обустроить глэмпинг в Неклиновском районе на территории биохутора. В Красносулинском районе в частном парке птиц планировали построить первый в России кенгуру-глэмпинг, с живущими непосредственно у палаток маленькими кенгуру.

А к 1 июня заявлено открытие под Таганрогом глэмпинга "Усадьба 1870". Причем организаторы расширяют его понятие, включая в созерцательный отдых и активный спортивно-оздоровительный досуг. Для этого здесь готовят площадки для занятий йогой, растяжкой, волейболом и бадминтоном. На закупку сафари-тентов инвестор выиграл грант Минэкономразвития в размере 1,5 миллиона рублей.

Кстати

Уже в 2024 году в регионе будут реализованы 10 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Из федерального бюджета выделяется 225 миллионов рублей на поддержку инвесторов, готовых возводить модульные гостиницы. Субсидии на развитие этого направления в сумме 199 миллионов рублей регионом уже получены, в этом году ожидается еще 25,8 миллиона. Инвесторы могут получить субсидию из расчета 1,5 миллиона рублей за номер, что составит примерно 50 процентов затрат.

Такие модульные гостиницы возводятся в считанные дни и практически в любом месте. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«Одним из приоритетных направлений в настоящее время является наращивание номерного фонда. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году оказана поддержка 24 инициативам донских предпринимателей на общую сумму свыше 61 миллиона рублей», - рассказал замгубернатора региона Александр Скрябин.

Речь идет о быстровозводимых модульных гостиницах небольшого размера, емкостью до шести номеров, экологичных, максимально приближенных к природе. Они появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском и других районах, где для туристов откроются самые удивительные места.