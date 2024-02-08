Строим планы на отдых. Какими событиями запомнится 2024 год

В Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвящённая туризму в Омской области. По итогам 2023 года Омская область вошла в "золотую" тридцатку рейтинга привлекательности российских регионов по мнению иностранных и отечественных туристов.

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Развитие туристического потенциала осуществлялось в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его основанная задача - рассказать людям о том, насколько наша страна богата культурными и природными достопримечательностями. О качестве выполненных задач говорят цифры.

За прошлый год гостиницы приняли более 513 тысяч гостей. А в общей сложности в нашем регионе в 2023-м побывало около 800 тысяч туристов, что примерно на 20 % больше, чем за 2022 год. Кроме того, Омская область вошла в новую федеральную программу по строительству глэмпингов. Это значит, что в регионе будут созданы кемпинг-зоны, совмещающие в себе комфорт гостиничного номера и отдых на природе.

Такие площадки появятся в муниципальных районах области и на территориях баз отдыха. Мощным магнитом для туристов и жителей региона являются масштабные мероприятия. Одним из инструментов для формирования самостоятельного маршрута теперь является Единый событийный календарь Сибири. В нём можно найти расписание значимых для региона туристических событий.

«Здесь можно посмотреть все мероприятия, список которых будет регулярно пополняться. Календарь затрагивает разные сферы: деловой туризм, спортивный туризм, размещены культурные и развлекательные события. Пользователи, учитывая собственные интересы и интересы своей группы, могут выстроить комфортный маршрут», - подчеркнула заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Светлана Бакулина Что касается планов на 2024 год, то уже традиционными мероприятиями станут события, которые привлекают посетителей из года в год.

Обязательно нужно побывать на открытии туристического сезона, посетить фестиваль сибирской культуры "Слетье" (0+) и принять участие в одном из массовых забегов. Кроме того, самый старый город Омской области, Тара, отметит юбилей - 430 лет. Для гостей праздника будет подготовлена серия активностей, посвящённых этой дате.

«"Слетье" в этом году состоится в третий раз. Масштабное мероприятие будет длиться три дня и приятно удивит новыми направлениями. На этот раз форма его проведения будет несколько иная, но пройдёт по традиции на территории Большеречья», - отметила Светлана Бакулина.

Омск - город с большим количеством заводов и предприятий, поэтому специалисты ведут активную работу над развитием промышленного туризма. Это должно помочь повысить престиж рабочих и технических профессий, создать яркий туристический продукт и продемонстрировать достижения различных отраслей.