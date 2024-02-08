Треть россиян хотели бы побывать на Камчатке

Согласно новому исследованию, самыми популярными у россиян оказались природные достопримечательности среди туристических мест внутри страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на OneTwoTrip.

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Первое место занимает Камчатка. Её назвали 29,6% опрошенных. На второй строчке — Байкал, который набрал 28,7%.

Далее следуют Алтай, Калининград, Владивосток, Мурманск, Сахалин, Карелия, Дагестан и Казань.