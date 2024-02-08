Российский Дед Мороз встретится с китайским коллегой

В Московскую усадьбу Деда Мороза в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» прибудет его китайский коллега Шань Даль Лаожен. Мероприятие состоится 10 февраля. Рассказываем подробности.

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«В честь приезда китайского Деда Мороза столичную усадьбу украсят красными фонариками, монетками золотого цвета и фигурками драконов», – говорится в сообщении.

С 14:00 до 19:30 сразу на нескольких площадках пройдут бесплатные концерты, мастер-классы и интенсивы по изучению китайского языка. Для гостей усадьбы на центральной сцене выступят творческие коллективы, а также финалистка 10-го сезона шоу «Голос. Дети» Сюй Мохань.

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть выступление мастеров боевого искусства ушу и поучаствовать в мастер-классах по современным китайским танцам. Завершится мероприятие концертом барабанщиков и световым шоу, передает «Мослента».