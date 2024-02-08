Туристов предупредили об «играх» льда на Байкале

Лед на озере Байкал остается опасным для выхода и выезда на его поверхность, которая все еще некрепкая. Особенно тревожная обстановка наблюдается в районе острова Ольхон, где обнаружены трещины. Подробности рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

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«Трещина расходится со стороны пролива Малое море. Расстояние между ее кромками изменяется, «играет», периодически в ней появляются открытые участки воды», – отметили в организации.

Там также добавили, что небезопасной является поверхность и рядом с мысом Бурхан – любимым местом туристов, где они чаще всего любят гулять и фотографироваться. Здесь ледовый разрыв растянулся вдоль нескольких заливов.

Пока на поверхность Байкала опасно и выезжать, и выходить, поскольку его толщина везде разнится, потому существует риск провалиться в воду. Двигаться можно лишь по официальным переправам, ни одна из которых на озере пока не открыта.