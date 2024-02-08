Губернатор Ростовской области: Таганрог может стать центром юга России

«Таганрог на самом деле наша гордость, туристический центр, который может быть центром юга России. И мы к этому будем стремиться. Надеюсь, что таганрожцы будут внимательно относиться к тому, что мы делаем, но главное – принимать участие в этих работах», – отметил губернатор.