Губернатор Ростовской области: Таганрог может стать центром юга России

Таганрог может стать центром юга России. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на пресс-конференции отметил, что приморский город – гордость региона.
Главе региона задали вопрос о развитии и будущем Таганрога. Василий Голубев отметил, что городу уделяется много внимания.
В прошлом году в Таганроге начали реализовывать программу по возрождению пассажирского судоходства. Продолжают развивать общественный транспорт: помимо современной трамвайной сети в городе появились электробусы.
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Губернатор затронул вопрос благоустройства Пушкинской набережной. Он рассказал, что при работах подрядчик будет укреплять подпорную стену. Глава региона добавил, что во время облагораживания территории рабочие будут по максимуму сохранять историческое наследие, в том числе и брусчатку.
Кроме Пушкинской набережной, в приморском городе продолжат благоустраивать и другие общественные территории. В текущем году закончат работы в роще Дубки, будут приводить в порядок дворовые территории. Также в будущем в Таганроге планируется увеличить объем производимых работ в сфере водоснабжения.
«Таганрог на самом деле наша гордость, туристический центр, который может быть центром юга России. И мы к этому будем стремиться. Надеюсь, что таганрожцы будут внимательно относиться к тому, что мы делаем, но главное – принимать участие в этих работах», – отметил губернатор.