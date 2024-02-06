Туристы из каких стран чаще всех посещали Россию в 2023 году

Несмотря на непростую политическую ситуацию в мире, иностранные туристы по-прежнему активно посещают Россию. Есть и такие страны, откуда к нам въезжает больше всего путешественников. Об этом сообщает Atorus.ru.

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Эксперты сообщают, что главным поставщиком турпотока в Россию в 2023 году стал Китай. Из Поднебесной к нам было совершено 198 800 туристических визитов.

На втором месте расположилась Германия, откуда в Россию в прошлом году въехало 55 900 путешественников. За ней следует Турция с 47 500 визитами и ОАЭ, которая может похвастаться 42 500 въездами в Россию с целью туризма.

На последнем месте оказалась Туркмения. В 2023 году из нее в Россию въехали 34 700 путешественников.