Пограничники назвали признаки непригодности паспорта

Постановлением определены критерии, свидетельствующие о наличии в паспорте недостоверных сведений, признаки непригодности паспорта, а также порядок их изъятия и направления в органы их выдавшие.

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По состоянию на последние числа января 2024 года, подразделениями пограничного контроля Управления изъято более 60 паспортов, в отношении большей части предъявителей принято решение об отказе в пропуске через государственную границу.

Признаки непригодности паспорта:

нарушение элементов защиты бланка паспорта, размытие страниц вследствие воздействия различных жидкостей, разрушение голограммы, скрепляющей фотографию, замена сшивной нити и ряд других;

повреждения, нарушающее целостность бланка паспорта, отсутствие страниц или их части, отслоение ламинирующей пленки вследствие чего имеется доступ к фотографии и нарушение целостности нанесенной информации, повторное ламинирование в т.ч. клейкой лентой (скотчем), а также самостоятельный ремонт надорванных (оторванных) страниц с использованием клея или клейкой ленты (скотча);

нарушение алгоритма формирования в паспорте машиночитаемой зоны, разность сроков окончания действия паспорта в машиночитаемой зоне и соответствующем поле паспорта, несоответствие пола в машиночитаемой зоне и соответствующем поле паспорта, отсутствие части машиночитаемой зоны и другие.

Также признаются недействительными паспорта лиц, которые ранее подали заявление об утере паспорта.

До вступления в силу указанных нормативно-правовых актов, при выявлении незначительных технических неисправностей, в отношении владельцев документов могло быть принято решение о пропуске через государственную границу, при этом все риски по возможному отказу в пропуске на территорию иностранного государство владелец паспорта брал на себя. Стоит отметить, что только за 3 квартал 2023 года властями иностранных государств в отношении 2-х граждан России принято решение об их депортации в связи с предъявлением неисправных документов.