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В Сочи планируют построить четыре яхтенные марины

Предполагается, что в маринах можно будет разместить порядка 1,3 тысяч яхт, сообщает АТОР. Общая вместимость составит 20 230 номеров.

В Сочи планируют построить четыре яхтенные марины
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По плану проекта, яхтенные марины будут располагаться в Адлере, Головинке, Совете Квадже и в Хосте. Рабочая группа по реализации задуманного уже создана. Первый отчет о проделанной работе будет предоставлен 15 мая 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что сеть отелей Alean вложит 8,4 миллиардов рублей в реновацию курортного комплекса в Сочи.

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