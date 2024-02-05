В Сочи планируют построить четыре яхтенные марины

Предполагается, что в маринах можно будет разместить порядка 1,3 тысяч яхт, сообщает АТОР . Общая вместимость составит 20 230 номеров.

По плану проекта, яхтенные марины будут располагаться в Адлере, Головинке, Совете Квадже и в Хосте. Рабочая группа по реализации задуманного уже создана. Первый отчет о проделанной работе будет предоставлен 15 мая 2024 года.