Туристы раскупили номера на лето в некоторых популярных отелях Сочи

Некоторые востребованные отели Сочи и пригородов уже невозможно забронировать на летние месяцы. Об этом редакции TourDom.ru сообщают турагенты.

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«Пробовали всю неделю пробиться в комплекс “Адлеркурорт” – корпуса “Корал” и “Дельфин”», – рассказал руководитель турагентства «Тройка тур» Андрей Чистяков.

По его словам, через туроператоров заказать размещение на июнь не удалось, а в самой гостинице пояснили, что эти корпуса полностью распроданы до конца лета:

«Возможно, какие-то предприятия заняли большую долю комнат для своих работников».

Свободных мест на июнь не оказалось и в санатории «Автомобилист» в поселке Кудепста. И хотя на сайте объекта указано, что в наличии остался один стандартный номер, туроператоры не смогли подтвердить заказ турагенту.

Корреспонденту TourDom.ru не удалось обнаружить свободных «стандартов» и в августе: в системе бронирования доступны лишь одноместные комнаты и люксы.

Проблемы возникают также при бронировании санатория имени Фрунзе.

«На данный момент уже до 25 сентября все продано, остались только случайные “дырочки”», – рассказал редакции один из партнеров здравницы.

«Уже появилась напряженность при заказе размещения в популярных объектах – отелях “Заполярье” и “Бургас”, – говорит турагент Ольга. – “Горный воздух” в Лоо почти продан на июнь». Впрочем, места в отеле еще можно найти у туроператоров.

По информации с сайта известной гостиницы «Жемчужина», в июне (с 8-го по 15-е число) уже закончились стандарты. Еще можно забронировать премиум за 109 тыс. руб. на двоих за неделю, люкс-студию за 165 тыс. и люкс-премиум – за 172.