В Сочи намерены увеличить номерной фонд на 83% за 20 лет

Власти Сочи подготовили генеральный план города, согласно которому к 2044 году номерной фонд Сочи увеличится на 77 тыс. номеров, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации.

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«Генпланом предусмотрено [создание] новых средства размещения на 77 тыс. номеров», - сообщили в пресс-службе.

Сегодня номерной фонд Сочи составляет 93 тыс., следовательно, за 20 лет количество номеров увеличится на 83%, до 170 тыс. Сегодня в Сочи и Сириусе могут единовременно разместиться 200 тыс. человек.

В качестве крупных инвестиционных проектов планируется завершить в 2027 году строительство гостиничного комплекса "Лоо" на 480 номеров (объем инвестиций - 1 млрд рублей), в 2028 году - гостиницы Alean Family resort & Spa Sputnik еще на 480 номеров (объем инвестиций - 8,4 млрд рублей), в 2026 году - санатория на 500 номеров (запланированные инвестиции - почти 10 млрд рублей). Также планируется восстановление исторических здравниц "Волна", "Кристалл", "Приморская".

Что касается общей стратегии развития города - курорта, генплан предполагает условно разделить Сочи на "субкластеры", каждый из которых будет ориентирован на свое туристическое направление. Это усилит Сочи как город и сделает его более конкурентоспособным в сравнении с другими курортными городами, считают в администрации.