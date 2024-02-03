В Сочи закрывают пляжи в ожидании нового шторма века

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что городские зимние пляжи закроют до 6 февраля из-за надвигающегося сильного шторма. Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются выпадение месячной нормы осадков, усиление ветра и подъем уровня воды в реках.

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«Зимние пляжи на время закрыты – на море прогнозируют волны до четырех метров. Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен», – сообщил Копайгородский в Telegram-канале.

По его словам, более 200 единиц техники будет находиться на дежурстве. В состоянии готовности также более 400 коммунальщиков. Отдаленные населенные пункты взяты под особый контроль, а в социально значимых учреждениях организовано дежурство.