Где фотографироваться в Московской области зимой?
В красивые места Подмосковья, которые подходят для проведения зимних фотосессий или прогулок, можно добраться по 30-ти автобусным маршрутам. О том, как доехать до усадьбы Дубровицы, усадьбы Архангельское, Абрамцево или парка-усадьбы Кривякино рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
До усадьбы Дубровицы в Подольске можно добраться на двух автобусах: №65 «Дубровицы-Станция МЦД Подольск» и №417 «Дубровицы-Метро Лесопарковая». На территории усадебного комплекса находится церковь Знамения Пресвятой Богородицы.
Также два маршрута могут довести любителей красивых мест до усадьбы Абрамцева в Сергиевом Посаде. От станции Хотьково туда идут маршруты №55 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) – Хотьково – Абрамцево» и №76 «ТЦ «Капитолий» – Абрамцево».
До парка-усадьбы Кривякино в Воскресенске можно добраться на 18 маршрутах, эта достопримечательность расположено в центре города. Выйти из транспорта необходимо на остановках «Школа №4» или «Институт». На территории парка-усадьбы часто проходят городские мероприятия. Также восемь подмосковных маршрутов довезут пассажиров до усадьбы Архангельское в Красногорске. На территории этого места можно увидеть самое большое скульптурное собрание Подмосковья, аллеи, фонтаны и многое другое.