Где фотографироваться в Московской области зимой?

В красивые места Подмосковья, которые подходят для проведения зимних фотосессий или прогулок, можно добраться по 30-ти автобусным маршрутам. О том, как доехать до усадьбы Дубровицы, усадьбы Архангельское, Абрамцево или парка-усадьбы Кривякино рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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До усадьбы Дубровицы в Подольске можно добраться на двух автобусах: №65 «Дубровицы-Станция МЦД Подольск» и №417 «Дубровицы-Метро Лесопарковая». На территории усадебного комплекса находится церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Также два маршрута могут довести любителей красивых мест до усадьбы Абрамцева в Сергиевом Посаде. От станции Хотьково туда идут маршруты №55 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) – Хотьково – Абрамцево» и №76 «ТЦ «Капитолий» – Абрамцево».