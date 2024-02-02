Названы пять самых мистических мест России

Заяцкие острова, Маньпупунер и другие природные памятники вошли в топ-5 самых мистических мест России. С рейтингом, представленным онлайн-кинотеатром KION и сервисом МТС Travel, ознакомилась "Газета.Ru".

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Заяцкие острова — часть архипелага в Белом море, расположенная недалеко от Соловецкого острова, куда в СССР ссылали репрессированных. На территории сохранилось более 30 лабиринтов, 13 из них находятся на Большом Заяцком острове.

«Их возвели около 3–5 тысяч лет назад представители коренного народа саамов. О назначении сооружений продолжаются споры. Есть версии, что это астрономические календари или места культа», — рассказали авторы рейтинга.

В топ также вошел Маньпупунер в Республике Коми — семь каменных столбов в высоту 42 метра, признанных одним из семи чудес России. Кроме того, эксперты выделили две локации на Кавказе: Даргавс в Северной Осетии и Дольмены Западного Кавказа. Небольшое село Даргавс известно благодаря расположенным здесь каменным сооружениям, часть которых относится к XIV веку.

Дольмены Западного Кавказа — это огромные каменные плиты с круглыми отверстиями по центру.

«Исследователи определили, что им примерно 2–4 тысячи лет. Дольменам нередко приписывают наличие целебной силы, вокруг них складываются легенды», — говорится в релизе.