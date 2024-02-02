Названы забавные названия нижегородских населенных пунктов с буквой «Ы»

День буквы «Ы» отмечается в России 2 февраля. Этот праздник считается неофициальным, а учредили его, по некоторым данным, в 1990-х годах. Редакция ИА «В городе N» собрала топ-15 названий поселков и населенных пунктов Нижегородской области, в которых встречается «именинник».

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Небольшая деревня с вкусным именем Блины находится на территории городского округа город Бор, на противоположной стороне Волги от Кстова. Добраться туда можно, свернув с трассы Бор — Макарьево в сторону деревни Рожново. По данным переписи населения 2010 года, проживало в Блинах всего восемь человек.

Деревни с похожими названиями Выползиха и Выползово находятся в Варнавинском и Дальнеконстановском округах. Выползово расположено всего в 9,5 км от Дальнего Константинова. Жилая застройка в деревне вытянута вдоль единственной улицы, на которой, по данным открытых источников, в 2010 году проживало чуть больше дюжины человек. Выползиха находится примерно на таком же расстоянии от районного центра — Варнавина, на правом берегу реки Курдомки, впадающей в Ветлугу, и уже совсем опустела.

Деревня Загзы расположена в том же районе на другом притоке Ветлуги — Лубянке. Население, по данным переписи 2010 года, не превышало шести человек.

Еще одно забавное название — Колдырята — можно встретить в Тоншаевском районе. Судя по кадрам со спутников, жилых построек там почти не осталось, а в 2010 году население составляло 18 человек. Колдырята расположены примерно в 12 км от Тоншаева.

Намного больше повезло селу Кондрыкино в Большеболдинском округе. По данным предыдущей переписи, там проживало более 300 человек. На территории села есть несколько водоемов, в том числе Шишкин пруд, а также семь улиц.

На востоке Гагинского района, в 2 км от реки Пьяна расположено опустевшее село с названием Луш-Помры.

Сразу несколько забавных названий населенных пунктов с «Ы» начинаются с буквы «П». Так, Уренский район может похвастаться наличием деревни Пискуны. По данным «Энциклопедии Урень-края», она была основана в 1811 году, а название получила по фамилии местного землеустроителя Пискунова. Деревня была старообрядческой. Расположена она по двум берегам пруда. Сейчас в Пискунах также никто не живет.

В Вачском районе находится деревня Попышово. В Варнавинском и Бутурлинском округах расположены населенные пункты с созвучными названиями Пузыри и Пузыриха. В каждом, по данным предыдущей переписи, проживало по 25 человек. Кстати, в село Пузыриха можно добраться, свернув с новой платной трассы М-12. Деревня Пузыри находится на берегу Ветлуги.

В Семеновском районе есть деревни Пыдрей и Хахалы, в Борском — Смышляйки и Сысаиха.

В целом, буква «Ы» в русском языке не так часто встречается в словах, тем более еще реже ее можно встретить в начале слова. При этом, например, в Якутии есть река Ыт-Юрях, на реке Лена расположен остров под названием Ыстаннах, а у хакасов есть музыкальный инструмент ыых. Вспомним также популярную советскую кинокомедию режиссера Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключение Шурика» (6+).