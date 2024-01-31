Почему стоит посетить морской вокзал в Санкт-Петербурге: видео
Морской вокзал в Санкт-Петербурге – это уникальный архитектурный комплекс, открытый в 1982 году специально для приема круизных и паромных судов. Он выполнен в стиле советского модернизма с использованием футуристических форм и деталей.
Ранее с морского вокзала туристы могли отправиться в морские круизы по Балтийскому морю до Хельсинки и Стокгольма. Хотя в последние годы пассажирское сообщение приостановлено, сам вокзал по-прежнему представляет интерес как памятник архитектуры 1980-х годов.
Прогуливаясь по территории вокзала, можно полюбоваться футуристическими очертаниями здания выполненных в виде парусов, посетить небольшой музей и полюбоваться видами Финского залива.
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