Эксперты назвали стоимость туров на Байкал летом

Максимальная стоимость тура на Байкал может начинаться от 260 тысяч рублей на двоих. В нее включены перелет, 10 дней на Байкале вместе с посещением Иркутской области и Бурятии, Иволгинского дацана. Кроме того, можно будет совершить мини-круиз, сообщает АТОР.

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Минимальная стоимость тура начинается от 76 тысяч рублей на двоих без перелета. Поездка на пять-шесть дней обойдется на двоих в 90 тысяч. В стоимость включено посещение Иркутска, Листвянки, острова Ольхон и КБЖД. Восьмидневный отдых на Байкале будет стоить уже 110 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников россияне чаще всего ездили в Москву. Специалисты также выяснили, что часто россияне отправлялись на отдых в Сочи и совершали поездки в города Золотого кольца России. В топ-10 мест по частоте упоминаний в сервисе «Увлечения» ОК оказались Байкал, Дагестан, Дальний Восток, Алтай, Кольский полуостров и Тюменская область.

Также руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд. Также, по ее словам, стоит отправиться в Индию, во Вьетнам или на Кубу.