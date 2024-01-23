На берегу Байкала откроют экотропы для велосипедистов

"Она пользуется активным спросом, привлекает внимание не только гостей республики, но и местных жителей, - отметил Шарипов. - Занимательная входная группа, на фоне которой можно сделать запоминающиеся фото, зона отдыха в лесном массиве, где можно побыть наедине с природой, комфортная беседка в конце велосипедного маршрута до реки Коточик, которая стала еще и своеобразной точкой старта для сплавов, и многое другое - все это делает экотропу точкой туристического притяжения".