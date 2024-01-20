Круглогодичный гольф-курорт откроют в Сочи

В Сочи к 2028 году откроют круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок, рассказал РИА Новости бывший губернатор Краснодарского края, глава агрокомплекса Александр Ткачев. Экс-чиновник, выступающий инвестором проекта, отметил, что на юге России пока нет полноценных полей для гольфа.

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«Это запрос туристов, и мы как бизнес на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 гектаров. Инфраструктура "Сочи Гольф" позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом», — сказал Ткачев.

По словам Ткачева, на первом этапе строительства объем инвестиций составит порядка 28 млрд рублей.

Он также отметил, что в России не хватает больших премиальных курортов и отелей на 500 номеров и более. Бывший губернатор добавил, что нужно создавать больше качественной инфраструктуры, поскольку поток туристов существенно растет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продлить сеть МЦД в регионы. По его словам, в обозримом будущем поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами ЦФО.