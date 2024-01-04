Курорты Красной Поляны зимой 2023-2024: отдых на лыжах и без них

Красная Поляна — популярный горнолыжный курорт, расположенный в Краснодарском крае, в окрестностях города Сочи. Больше всего этот район стал известен после Олимпийских зимних игр 2014 года, во время которых здесь проводились соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду. Красная Поляна привлекает туристов круглый год, особенно в зимние месяцы. «Лента.ру» рассказывает, как провести время и что посмотреть на Красной Поляне зимой, даже если вас не привлекают лыжи и сноуборд.

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Почему стоит выбрать для отдыха Красную Поляну

Для начала определимся с тем, что же называют Красной Поляной. В самом широком понимании речь идет про горную местность Большого Сочи, где расположено несколько горнолыжных курортов. Конкретно название Красная Поляна носят поселок и один из курортов.

Таким образом, обобщенный топоним Красная Поляна — это три курорта и два поселка:

курорт «Красная Поляна» (до 2020 года — «Горки Город»);

курорт «Газпром»;

курорт «Роза Хутор»;

поселок Красная Поляна;

поселок Эсто-Садок.

Как рассказала «Ленте.ру» директор турагентства Ольга Попова, Красную Поляну можно назвать лучшим горнолыжным курортом в России.

«Новые отели, 167 километров горнолыжных трасс, современные подъемники, все для сноуборда, фрирайда и даже беговых лыж. Отличное место для любителей зимних и летних видов активного отдыха, предлагаются разнообразные развлечения и удобства для туристов», — говорит эксперт.

Красная Поляна расположена на шести уровнях — от 540 метров над уровнем моря до самой высокой точки — 2375 метров над уровнем моря.

Предполагается, что на ближайших новогодних праздниках Сочи посетят порядка 300 тысяч человек.

«Мы не видели такой заполняемости отелей десять лет — горный кластер забронирован, ждем много гостей. Снег уже выпал. На новогодние каникулы мы ждем более 450 тысяч туристов, только в Сочи — 300 тысяч», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Что привлекает туристов?

Горнолыжные курорты

В поселке Красная Поляна три курорта. Горы в этом регионе предоставляют отличные условия для зимних видов спорта, включая горнолыжные трассы всех уровней сложности.

Инфраструктура

Развитая инфраструктура для активного отдыха: гостиницы, рестораны, бары, магазины и развлекательные заведения. Здесь также есть крытые и открытые бассейны, спа-центры, сауны и другие объекты для отдыха и развлечений.

Культурная жизнь

Здесь регулярно проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, фестивали, концерты и выставки.

Природа

Живописные пейзажи, горы и леса. Возможность наслаждаться красотой природы делает этот регион привлекательным для туристов круглый год.

Транспортная доступность

До курорта легко добраться из города Сочи. Можно доехать на автобусах и маршрутках, такси или арендованных автомобилях.

Летний отдых

Несмотря на свою популярность зимой, отдых на Красной Поляне привлекателен и летом. В теплое время года здесь занимаются пешим туризмом, велоспортом, альпинизмом и так далее. Здесь также проходят мероприятия для любителей экстремальных видов спорта.

Как добраться до Красной Поляны

На самолете

Аэропорт Сочи, в отличие от авиаузлов других южных городов России, работает на вылет и прилет. Предполагается, что до конца года начнет работу воздушная гавань в Краснодаре, но основная нагрузка этой зимой выпадет именно на аэропорт в Адлере — в 40 километрах от Сочи. Планируется, что через несколько лет аэровокзальный комплекс будет увеличен в два раза, что позволит нарастить пассажиропоток и число рейсов.

По словам Поповой, сейчас до Сочи можно долететь из:

Москвы;

Санкт-Петербурга;

Минеральных Вод;

Иркутска;

Новосибирска;

Екатеринбурга;

Саратова;

Казани;

Абакана;

Астрахани;

Ставрополя;

Нижнего Новгорода;

Ульяновска.

Например, стоимость авиабилета Москва — Сочи на 29 декабря в одну сторону составит 16 тысяч рублей.

Провоз лыж или сноуборда оплачивается отдельно, но зачастую авиакомпании в зимний период проводят акции по бесплатной перевозке снаряжения

В любом случае, если планируете везти лыжи или сноуборд с собой, уточняйте информацию о тарифах на перевозку перед покупкой билета.

На поезде

Важно отметить, что с самой Красной Поляной прямого железнодорожного сообщения нет, туда надо будет добираться из близлежащих городов.

Рекомендуется ехать до станции Адлер — она на 24 километра ближе к Красной Поляне, чем железнодорожный вокзал Сочи. Поезда ходят практически из всех крупных городов России. От Адлера до Красной Поляны можно добраться на автобусе, маршрутках, такси. Из Сочи до Красной Поляны курсирует электропоезд.

На личном автотранспорте

Пользуются популярностью и самостоятельные поездки до Сочи на личном автотранспорте. Для поездки можно использовать различные трассы, перечислим самые удобные:

Из Москвы. Наиболее распространенный маршрут — по трассе М4 «Дон» на юг, через города Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Из Санкт-Петербурга. Маршрут может включать в себя движение по М10 «Россия» в сторону Москвы, а затем переход на М4 «Дон» в направлении Краснодара и Сочи.

Из Екатеринбурга и других регионов Урала. Возможен маршрут через Казахстан по трассе М5 «Урал» и далее через города Краснодар и Адлер в Сочи.

Важно помнить, что состояние дорог, строительные работы и пробки могут влиять на время в пути, поэтому рекомендуется проверять актуальные данные перед поездкой.

Где остановиться в горах

Найти место для проживания в Красной Поляне зимой обычно не составляет большого труда. Выбор варианта размещения зависит от предпочтений, бюджета и планов на отдых. Основные варианты размещения на Красной Поляне:

Отель на горнолыжном курорте. Комфортное размещение прямо на склонах: удобно для тех, кто хочет быть близко к горнолыжным трассам.

Отели в центре Красной Поляны. В самом центре поселка Красная Поляна есть гостиницы с разным уровнем комфорта: от более доступных до роскошных отелей.

Апартаменты и частные дома. Многие туристы предпочитают арендовать апартаменты или дома, это может быть удобным вариантом для семей или компании друзей.

Гостевые дома и хостелы. Если в приоритетах туристов — более бюджетные варианты размещения.

SPA-отели и курорты. Подходит для тех, кто хочет объединить горнолыжные развлечения с отдыхом и релаксацией.

Отели с видом на горы. Некоторые отели предлагают прекрасные виды на горы, что может сделать отдых еще более атмосферным.

Ольга Попова приводит варианты размещения на любой бюджет (стоимость за одну ночь без питания):

«Приют Панды» 2* — от 1600 рублей;

«Мелодия гор» 3* — от 1900 рублей;

«Атлант Sky» 3* — от 2760 рублей;

Rosa Ski Inn 2* — от 2800 рублей;

«Апартаменты курорта Красная Поляна» 1* — от 4595 рублей;

Tulip Inn Rosa Khutor 3* — от 6000 рублей;

«Эрбелия от Васта, Роза Хутор» (бывший Mercure Rosa Khutor) 4* — от 7400 рублей;

Novotel Krasnaya Polyana 4* — от 7800 рублей с завтраком;

«Гранд Отель Поляна» 5* — от 10 520 рублей;

Movenpick Krasnaya Polyana 5* — от 15 400 рублей.

Также можно остановиться в Адлере или Сочи — как уже упоминалось выше, оттуда достаточно легко добраться до горнолыжных трасс. Помимо прочего, в Сочи работают крупные операторы каршеринга — BelkaCar, «Ситидрайв» и «Яндекс-драйв».

Где покататься на лыжах

На трех горнолыжных курортах есть трассы как для тех, кто только встает на лыжи или сноуборд, так и тех, кто оттачивает свои умения в горнолыжном спорте. Для классификации сложности спусков традиционно используются следующие цвета.

Зеленые трассы. Для начинающих. Мягкие, неглубокие склоны с небольшим уклоном. Предназначены для новичков, которые только начинают осваивать навыки катания. Синие трассы. Средний уровень сложности. Они могут включать в себя участки с более крутыми склонами, поворотами и другими элементами, предназначенными для горнолыжников с некоторым опытом. Красные трассы. Для продвинутых горнолыжников: более крутые склоны, узкие участки и другие трудные элементы. Черные трассы. Самые сложные, предназначены для очень опытных и умелых горнолыжников. Это крутые склоны, множество поворотов, которые требуют хорошего владения техникой.

Курорт «Красная Поляна»

Сезон: середина декабря — середина апреля.

Для кого подходит: для лыжников всех уровней, семейный отдых.

Как добраться: на поезде Сочи — Красная Поляна или на автомобильном транспорте из Сочи или Адлера.

Курорт «Роза Хутор»

Сезон: середина декабря — середина апреля.

Для кого подходит: лыжники всех уровней, самый комфортный вариант для начинающих.

Как добраться: так же, как и до «Красной Поляны».

Курорт «Газпром»

Сезон: середина декабря — середина апреля.

Для кого подходит: лыжники всех уровней, семейный отдых.

Как добраться: так же, как и до «Красной Поляны».

Кроме традиционных трасс, на курортах также имеются специальные зоны для фрирайда, где любители экстремальных видов спорта могут наслаждаться свободным катанием.

Единого ски-пасса в Красной Поляне нет, у каждого лыжного комплекса свой пропуск

Стоимость ски-пассов:

«Роза Хутор» — от 1250 рублей в день;

«Красная Поляна» — от 1100 рублей в день;

«Газпром» — от 1800 рублей в день.

Чем заняться в горах, если не кататься на лыжах

На курорты Красной Поляны можно отправиться и без лыж. Путешественникам доступно множество мест, где предлагается отлично провести время.

Курорт «Красная Поляна»

Здесь расположены:

музей друзей: экскурсии, мастер-классы и вечеринки;

интерактивный парк Лес чудес;

ферма северных оленей;

тюбинг;

аквапарк Mountain Beach;

хаски-центр;

боулинг и бильярд;

катание на снегоходах;

кинотеатр;

казино;

концертно-развлекательная площадка Red Arena;

торговый центр «Горки MALL»;

качели над облаками, подвесной мост и зиплайн;

республик Адыгея и Абхазия, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок);

канатная дорога «Красная Поляна».

Курорт «Роза Хутор»

Здесь находятся:

горные сани родельбан;

качели над облаками и самый длинный подвесной мост в России;

интерактивный этнопарк «Моя Россия»;

хаски-хутор;

оленья ферма;

этно-хутор «Шишин двор»;

зооподворье «Лапки»;

парк альпак;

музей археологии;

гончарная мастерская и арт-студия «Олгиз»;

картинг;

концертный комплекс «Роза Холл».

Курорт «Газпром»

В распоряжении туристов:

парапланы;

снежный парк;

хаски-центр;

сноутюбинг;

прогулки на снегоходах;

катание на банане.

Что посмотреть в Сочи зимой

Олимпийский парк. Построен для зимних Олимпийских игр 2014 года, включает в себя специально возведенные для олимпийских соревнований стадион, дворцы спорта и арены.

Есть зоны отдыха и развлечений, здесь же располагаются арт-объекты и места для проведения культурных мероприятий. Туристы могут прогуляться по набережной, по паркам и скверам, стильно оформленными ландшафтными дизайнерами.

Сочинский автодром. Построен для проведения Гран При России по автогонкам «Формулы-1».

Дендрарий. Красивые зимние сады и коллекция экзотических растений.

Парк «Ривьера». Здесь красивая зимняя атмосфера, можно прокатиться на коньках на ледовой арене.

Дельфинарий. Сюда приезжают, чтобы увидеть яркие представления дельфинов и других морских обитателей.

Поездки в горы. Проведите день на экскурсиях вне Сочи, например, в Абхазии. Роскошные пейзажи и чистый горный воздух.

Рестораны и кафе. Посетите многочисленные рестораны и кафе Сочи. Так, по итогам ресторанной премии Where to Eat 2023, в топ-10 лучших заведений Юга России вошли местные «Плакучая Ива» (Сочи), Mamai-Cale (Сочи) и Co-Co Chalet (Красная Поляна), а «Баран-Рапан» (Сочи) занял первое место рейтинга.