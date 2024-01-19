Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга создал фотобанк с достопримечательностями города

Фотобанк был создан с целью привития интереса к туризму в Санкт-Петербурга, сообщает АТОР.

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На сайте Visit Peterburg Комитет по развитию туризма опубликовал 10 тысяч фотокарточек города.

В фотобанке присутствуют снимки различных объектов Санкт-Петербурга и близлежащих городов – Павловска, Пушкина, Петергофа и Кронштадта. Представители сферы гостеприимства могут пользоваться изображениями безвозмездно, на срок, пока действует лицензия на сайте.

Председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что подборка фотоснимков включает в себя все интересные места Санкт-Петербурга. Он выразил надежду, что фотографии поспособствуют привлекательности города для туристов и значительно облегчат задачу работников в сфере гостеприимства.