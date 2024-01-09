Куда поехать в феврале 2024 года: 6 идей для путешествий по России

Хотя во многих частях России февраль едва ли можно назвать «высоким» месяцем, это не значит, что поехать совсем некуда. Директор туристического агентства Юлия Прудниченкова рассказала «Рамблеру», куда можно отправиться в последний зимний месяц.

Сочи и Красная Поляна

Мой фаворит — это, конечно Сочи и Красная Поляна. В феврале обычно снега в горах уже много, а на побережье замечательная весенняя и солнечная погода.

Красная Поляна, пожалуй, самый развитый горнолыжный курорт в стране, здесь есть множество развлечений. Если катаетесь на горных лыжах и сноуборде, на курорте десятки километров трасс разного уровня сложности. А аренда оборудования и ски-пасс стоит дешевле, чем в Подмосковье. Любители активного отдыха и экстрима могут прокатиться на Родельбане (что-то вроде санных американских горок).

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На побережье в феврале уже вовсю цветет мимоза, везде растут пальмы, вокруг много зелени. Поэтому если хочется просто сменить обстановку и уехать в весну, то вам именно сюда.

Отелей в Сочи много, от совсем бюджетных до вариантов класса люкс.

Алтай

Еще один сказочно красивый уголок России — Алтай. Край очень быстро развивающийся. Здесь уже отстроили несколько канатных дорог с новыми трассами, пока их немного, но для начинающих лыжников — это отличный вариант.

Озеро Байкал

Одно из самых популярных туристических направлений — озеро Байкал, причем именно в феврале, когда лед уже достаточно крепкий и из-за морозов вероятность выпадения осадков низкая. Из-за того, что вода в Байкале чистая, лед там совершенно прозрачный. Однако перед поездкой стоит проверить прогноз погоды: лучше избегать снега, из-за него может быть не видно озера.

Также, при поездке на Байкал я рекомендую посетить основные достопримечательности в этом районе: ледяные гроты, мыс Три брата, мыс Любви, мыс Бурхан и скалу Шаманку.

Телецкое озеро

Конечно, здесь также есть горнолыжный курорт, спуск с невероятными видами вам обеспечен. Даже если вы не катаетесь ни на лыжах, ни на сноуборде, сядьте на кресельный подъемник и насладитесь красотой Алтая.

Также здесь большое количество троп, по которым можно пройтись на беговых лыжах.

Голубые озера

Еще одна захватывающая дух часть Алтая — голубые озера, которые можно увидеть только зимой. Именно в это время года цвет воды приобретет лазурный оттенок.

Лебединое озеро

Такое название озеро получило благодаря тому, что на зимовку сюда прилетают лебеди-кликуны. Если вы собираетесь на Алтай, точно стоит посетить это место.

Гейзерово озеро

Это волшебное зрелище — термальное озеро с бирюзовым оттенком воды. Гейзер находится на самом дне озера.

Шерегеш

Сюда многие едут именно для того, чтобы покататься на горнолыжном курорте. Он стремительно развивается, за последние несколько лет здесь открылось много ресторанов и кафе, люди съезжаются изо всех регионов.

Кроме горнолыжных трасс здесь есть тюбинговые (где можно покататься на «ватрушках»), маршруты для снегоступпинга, возможность полетать на вертолете и многое другое.

Курорты Подмосковья

Если вы живете в столице и не хотите тратить много времени на дорогу, то и в Подмосковье есть немало отличных мест с различными развлечениями.

Приокско-Терассный заповедник

Всего в 100 км от Москвы находится национальный Приокско-Терассный заповедник. Он расположен на берегу Оки в окружении соснового и смешанного леса и славится тем, что на его территории живут зубры.

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Троице-Сергиева лавра

Троице-Сергиева лавра внесена в список ЮНЕСКО. Здесь расположены мощи Сергия Радонежского, чудотворные иконы.

Новый Иерусалим

Это огромный музейный комплекс рядом с городом Истра, наикрасивейшее место, где сосредоточены находки археологов, оружие, уникальные иконы.

Парк «Патриот»

Зимой здесь можно не только погулять, но и покататься на коньках (аренда бесплатная).

Коломна

Также рекомендую посетить Коломенский Кремль. Пожалуй, это одна из самых больших и мощных крепостей.

Талеж

Святой Источник преподобного Давида расположился в Чеховском районе.

Камчатка

Сезон на Камчатке, конечно, летом, но и зимой здесь есть что посмотреть.

В Авачинской бухте можно увидеть сивучей и тюленей. Также стоит посетить термальные источники: они находятся в двух часах езды от города.

Горнолыжный курорт на Камчатке расположен на горе Морозной, здесь вы сможете покататься на пяти трассах разного уровня сложности и двух кресельных подъемниках.

NadezhdaKhaustova/commons.wikimedia.org

Ну, и как обойтись без вулканов. Зимой есть возможность подъехать к подножью Авачинского вулкана на снегоходе. А вот совершить восхождение в это время года сделать не получится.

Казань

Это город с тысячелетней историей, сюда едут, чтобы посмотреть на Казанский кремль, погулять по Кремлевской набережной, посетить Дворец земледельцев, парк Тысячелетия и Мечеть Кул-Шариф.