Зима в Нижнем Новгороде: что посмотреть и где отдохнуть

В последние годы город на слиянии Волги и Оки становится всё более популярен у туристов. И это неудивительно: помимо древних достопримечательностей тут практический каждый год появляются интересные новые пространства и музеи. Вместе с руководителем пресс-службы сервиса для планирования путешествий Еленой Шелеховой выяснили, что стоит посмотреть в Нижнем Новгороде в эти новогодние праздники.

Как добраться и где остановиться

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Из Москвы в Нижний Новгород удобнее всего ехать на поезде: туда ходят скоростные «Ласточки», так что дорога займёт около 4 часов. Билет в одну сторону стоит от 890 рублей.

Есть в Нижнем Новгороде и аэропорт, куда из Москвы можно долететь всего за 1 час 20 минут. Цены на билеты туда-обратно в январе начинаются от 5 000 рублей.

И, конечно, всегда можно доехать на машине. Время в пути составит порядка 6 часов, если двигаться без остановок, но при желании можно устроить себе интересное автопутешествие, зарулив по пути во Владимир и Гороховец.

Отелей в Нижнем Новгороде множество, на любой вкус и бюджет. Если хотите остановиться ближе к центру в гостинице с хорошими оценками (не менее 8 баллов из 10 по мнению гостей), рассчитывайте на сумму от 4 000 рублей в сутки за двухместный номер.

Что посмотреть в городе

Обычно туристы начинают осмотр города с традиционной достопримечательности — Нижегородского кремля. Мимо него вы точно не пройдёте, главное, возьмите экскурсию, чтобы не пропустить ничего интересного. А ещё мы советуем посетить «Арсенал» — классный музей внутри кремля. Это филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Здесь есть мини-объекты, повторяющие проекты знаменитого инженера Владимира Шухова, картины Павла Пепперштейна, Ильи Кабакова, Таус Махачевой и видеоарт Билла Виолы. В книжном «Вазари» продают интересные сувениры. Все каникулы для детей будет проходить программа «Новогодние причуды, или когда оживает время» с необычными мастер-классами. В праздники «Арсенал» работает с 12:00 до 20:00. 1, 8 и 9 января выходные. Входной билет стоит 250 рублей.

Ещё один пункт программы каждого туриста — осмотр древних церквей и храмов в самом центре города, на Рождественской улице. Вы точно не пройдёте мимо нарядного красного здания Рождественской Строгановской церкви (она же храм собора Пресвятой Богородицы). Чуть дальше стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи на торгу, Считается, что именно с паперти этого храма Кузьма Минин воззвал к народу и поднял восстание. Сегодня тут стоит памятник Минину и Пожарскому.

Внимания заслуживает и Нижегородская ярмарка. Когда-то местная ярмарка была самой крупной в России благодаря крайне удобному расположению города на слиянии Волги и Оки. В концертном зале ярмарки в то время давали концерты знаменитые музыканты и актёры. В 1890-х годах построили похожий на терем Главный ярмарочный дом в неорусском стиле, а сегодня в нём расположена мультимедиа-выставка «Россия — моя история».

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Кстати, нижегородская ярмарка упоминается во многих литературных произведениях, причём не только русских: так, один из героев Жюля Верна отправляется в Нижний Новгород на ярмарку. Сегодня этому факту посвящён памятник, который можно найти в парке 800-летия Нижнего Новгорода. На смотровой площадке набережной Федоровского стоит большой бронзовый воздушный шар, рядом с которым с удовольствием фотографируются гости города.

Одной из достопримечательностей стал футбольный стадион «Нижний Новгород», построенный для проведения матчей чемпионата мира 2018 года. Сейчас на нём проходят исключительно спортивные мероприятия, и в праздники ничего не планируется, но можно полюбоваться на современное строение со стороны. А ещё отыскать скульптуру «Прорыв», довольно неоднозначную и несколько пугающую: из-под земли словно выползает каменный человек. От неё легко дойти до арт-парка на Стрелке. Это тоже новое пространство, и в процессе создания парка специалисты наткнулись на остатки Пакгаузов — исторических складов. Эти ажурные металлические конструкции сегодня стали модной локацией для фото и узнаваемым символом Нижнего Новгорода. А с 2022 года тут открыт концертный зал со стеклянной панорамной стеной с видом на Стрелку. На каникулах там будут проходить несколько концертов фортепианной музыки.

Fрт-пространство ЦЕХ* (в данном случае звёздочка — это не знак сноски, а часть названия). Это ещё одно классное современное место в самом центре города, на улице Варварской, 32. Оно было открыто к 800-летию Нижнего Новгорода студией dreamlaser. В бывшем полиграфическом заводе проходят выставки аудиовизуального и светового искусства. Описать словами это действо сложно, лучше приходите посмотреть в любой день, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00. Взрослый входной билет стоит 500 рублей. Интересный факт: в начале двухтысячных именно на этом заводе издательство «Росмэн» печатало классический перевод «Гарри Поттера».

Если любите стрит-арт, в Нижнем Новгороде вам понравится — город считается одной из столиц этого искусства. Тут много улочек и пространств, где можно полюбоваться на творения современных уличных художников. Например, в переулке между домами 13Б и 13Д по Алексеевской улице образовалось пространство, которое называют «Холл-оф-фейм». На фоне многочисленных граффити очень любят фотографироваться туристы.

Парк «Швейцария» — крупнейший в городе. Тут отличная смотровая площадка, с которой летом наблюдают за закатом. Недавно парк полностью реконструировали, и теперь тут очень красиво и современно: ухоженные дорожки, уютные лавочки. Зимой тут работает каток, взрослый билет в выходные и праздники обойдётся в 400 рублей. А ещё все каникулы для гостей устраивают новогодние развлечения: днём и по вечерам играют спектакли, а в любое удобное вам время можно поучаствовать в квесте «Звёздная Швейцария». На центральной площади до 7 января работает рождественская ярмарка.

Если погода хорошая, советуем доехать до музея «Паровозы России»: под открытым небом собрана большая коллекция локомотивов разных годов. На некоторые паровозы можно забраться — дети обычно приходят от этого в восторг, да и взрослым нравится делать интересные фото на подножках. Расположен музей не очень близко к центру, на Архангельской улице, ехать удобнее на такси. Часы работы с 9:00 до 18:00, однако рекомендуем заранее уточнить детали по телефону +7 (831) 248-72-54 (сайта у музея нет).

В Нижнем Новгороде работает завод ГАЗ, где производили знаменитые машины «Газель» и «Волга». Сегодня можно посетить Музеи истории ГАЗ и посмотреть на легендарные модели или взять экскурсию, на которой расскажут об истории производства, а после в сувенирном магазине купить классный мерч, например, футболку с узнаваемой фигуркой оленя. В новогодние каникулы музей не работает 1, 2 и 7 января, в другие дни можно прийти с 9:00 до 19:00. Входной билет стоит 500 рублей.