Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха с друзьями в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Tvil.ru.

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Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. На них приходится 11%, 10% и 7% бронирований соответственно.

Столица закатов разместилась на 8 строчке. Чаще всего компании задерживаются в Нижнем Новгороде на трое суток. При этом в среднем ночь в гостинице обходится в 4,3 тысячи рублей.