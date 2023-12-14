Самые жуткие места России, куда отправляются только смельчаки

В то время, как одни люди, отправляются в путешествие за отдыхом и тотальным расслаблением, другие собирают чемоданы в поисках мистики и адреналина.

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В России множество жутких мест, окутанных тайнами и загадками. Какие-то из них вызывают лишь любопытство, а какие-то способны навеять самый настоящий ужас.

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Тем не менее ежегодно сюда приезжают туристы, жаждущие новых впечатлений. Подробнее о самых пугающих местах России читайте в материале "Рамблера".

Перевал Дятлова

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Это место на Северном Урале стало широко известно зимой 1959 года – в ночь на 2 февраля здесь погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Десять человек, совершавших лыжный поход, погибли при странных обстоятельствах. По сей день тайна их гибели нераскрыта, но версий при этом существует множество – от естественно-природных до мистических.

Загадка перевала Дятлова ежегодно привлекает сотни туристов со всего мира, а некоторые даже решаются повторить маршрут погибших.

Долина смерти в Якутии

Staselnik/commons.wikimedia.org

Местные жители уверены, что на территории Долины смерти находится спуск прямиком в ад. Охотники стараются обходить эту зону стороной, даже несмотря на то, что здесь водится много животных. Считается, что тот, кто отправится в долину смерти, вскоре столкнется с тяжелой болезнью.

Вдобавок к этому неподалеку отсюда находятся гигантские котлы из неизвестного сплава металла, которые многие принимают за космические корабли пришельцев.

Воттоваара

Богословская Людмила/commons.wikimedia.org

Это место также именуют карельским Стоунхеджем. Здесь расположись огромные по размеру валуны, которые поддерживают крошечные камни – все это нарушает законы физики. Принято считать, что камни использовали древние народы во время своих сакральных обрядов. Сегодня к Воттовааре стекаются поклонники эзотерики.

Мыс Рытый

Alphatetia/commons.wikimedia.org