5 мест в Петербурге с «мрачной» историей

Санкт-Петербург богат на тайны и мрачные истории. А в некоторых его местах, поговаривают местные, бродят призраки людей, ушедших из жизни насильственным образом. Одних подобные вещи отпугивают, другие, наоборот, притягивают дома с такими легендами.

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О местах в Петербурге с «мрачной» историей читайте в нашем материале.

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Михайловский замок

Михайловский замок имеет дурную славу среди петербуржцев. И на то есть несколько веских причин. Первым хозяином этого дома стал Павел I, большой поклонник всего мистического. За несколько часов до того, как его закололи в собственных покоях, царь, отобедав, подошел к зеркалу и сказал, что оно его смешит. По словам государя, он видео в нем себя со свернутой головой. Вскоре его убили, а признак императора, как гласят городские легенды, по сей день бродит по замку. Иногда в его окнах можно увидеть свет от горящей свечи привидения.

Второй раз Михайловский замок всплыл в истории в годы Блокады Ленинграда. Считается, что во дворе здания расстреливали тех, кого поймали за поеданием человечины. Хоронили их неподалеку от места смерти. Считается, что последним пристанищем каннибалов стал участок, тянущийся вдоль Садовой улицы, напротив ограды замка.

Юсуповский дворец

Изначально Юсуповском дворцу была уготована судьба дома для приближенных к царской фамилии людей. Его первой хозяйкой стала племянница Петра I. Затем он перешел Семеновскому полку, а позже попал во владение графу Шувалову. Тот продал особняк Екатерине II, подарившей здание своей любимой фрейлине Александре Браницкой, а та отдала его племяннику Борису Юсупову. Так дворец стал Юсуповским.

В историю Юсуповский дворец вошел вовсе не из-за того, что им в разное время владели приближенные к российскому престолу люди. Зимой 1916 года в этот замок пригласили Григория Распутина под предлогом знакомства с женой хозяина. На самом деле Юсупов попытался отравить гостя, в которого затем трижды стреляли из пистолета. Любимец Романовых каким-то образом выбил запертую дверь, почти пересек двор, когда ему в шею угодила четвертая пуля.

Бездыханное тело Григория Распутина выбросили в прорубь. Но сотрудники музея в Юсуповском дворце говорят, что в зеркалах по сей день иногда появляется отражение какого-то старца. Предполагается, что так о себе дает знать призрак убитого любимца Александры Федоровны.

Марсово поле

Марсово поле почти ровесник Санкт-Петербурга, потому как является одной из главных достопримечательностей города. Ежегодно гости северной столицы посещают это прославленное в туристических брошюрах место. Но мало кто знает о мрачной истории, окутавшей эту точку на карте Северной Пальмиры.

В эпоху правления Екатерины II за Марсовым полем закрепилась дурная слава. Здесь постоянно пропадали городовые, оставляя после себя разве что грязные ботинки. По городу поползли слухи о творящейся чертовщине на Марсовом поле. Поговаривали, что по ночам из воды на сушу выбирается нечисть, которая нападает на людей и растерзывает их. Легенда гласит, что нечистью были русалки и водяные.

Сфинксы на Университетской набережной

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Сфинксы появились в Санкт-Петербурге в 1853 году, но создали их в египетских фивах в XIV до нашей эры. Там их изготовили в качестве декора одного из храмов Аменхотепа III. Неизвестно, как бы сложилась их судьба, если бы не Наполеон, совершивший поход на Египет. После этого Европу охватила мода на все египетское. На ее волне сфинксов перевезли в Санкт-Петербург.

Жители и гости города давно привыкли к скульптурам. С ними часто фотографируются, не подозревая, какая опасность в тех кроется. Ходит легенда, что на монументах сфинксов начертаны древние проклятия. А если заглянуть этим существам в глаза, беды не избежать. В то же время есть мнение, что, если посмотреть в очи сфинксам, загадав желание, оно обязательно сбудется.

Двор духов

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Двор духов расположен в петербургском доме-колодце по адресу 4-я линия Васильевского острова, дом 5. С виду это типичное место для города на Неве. Однако именно у этого двора-колодца есть мрачная легенда, которая притягивает к нему столько внимания.

В начале XX века в этом доме проживал художник и один из самых известных мистиков своего времени Николай Рерих. Считается, что его присутствие привлекло к месту существ из потустороннего мира. Их присутствие, как гласят городские легенды, способствует исполнению загаданных желаний. Достаточно его сформулировать, глядя в прямоугольник неба над головой, чтобы оно осуществилось. Впрочем, никто не ручается за полную безвредность живущих во Дворе духов сущностей.