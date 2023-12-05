Эксперт рассказала о повышении стоимости на номера в московских отелях

Московские отели начинают восстанавливать свои позиции на туристическом рынке, сообщила партнер компании RTN Марина Смирнова.

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В беседе с “РИА Новостями” она рассказала, что в начале 2022 года политическая обстановка в стране и мире положительно сказалась на туристической отрасли и на работе столичных гостиниц. Однако ограничения по въезду в Россию все же сказались на туристическом потоке, из-за чего столичные отели только на 80% смогли закрыть среднюю ежемесячную нагрузку.

По словам эксперта, на данный момент наблюдается рост спроса на московские отели, составляет он 11%. Средняя цена за номер тоже увеличилась на 24%.

Качественные отели, отмечает эксперт, загружены на 72,9% процента, а люксовые значительно меньше – всего на 51,8%.

Смирнова предполагает, что улучшение показателей гостиничного рынка связаны со введением налоговой льготы – нулевого НДС на услуги размещения. По закону, такой порядок будет действителен до 30 июня 2027 года.