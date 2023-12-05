4 лучших места для отдыха зимой с детьми

В декабре многие люди начинают активно планировать отдых в период новогодних праздников. В то время как одни хотят провести каникулы дома, другие готовятся отправиться в путешествие с детьми.

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Однако отнюдь не каждое направление подходит для отдыха с малышами. Планируя зимнюю поездку с детьми, важно учитывать множество факторов: какие развлечения будут в распоряжении малышей, в какой отель лучше поселиться и не только.

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Подробнее о лучших зимних направлениях для каникул с детьми читайте в материале "Рамблера".

Великий Устюг

Город, который принято считать родиной Деда Мороза, как нельзя лучше подходит для детей. Великий Устюг расположен на северо-востоке Вологодской области, и зима здесь преимущественно морозная и снежная. Поэтому крайне важно запастись теплыми вещами.

А развлечений здесь вы найдете сполна: например, можно поучаствовать в праздничных гуляниях, посетить офис Деда Мороза, его музей и мастерские. И, конечно, любой желающий сможет отправить письмо волшебнику и сфотографироваться с ним.

Кострома

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ | КОСТРОМА/vk.com

Если на родине Деда Мороза вы уже были, то отправляйтесь в Кострому, на родину Снегурочки. Все главные мероприятия в новогодние праздники в Костроме проходят в резиденции Снегурочки – здесь маленьких гостей ждут экскурсии и интерактивные занятия.

Кроме того, можно наведаться в терем Снегурочки, где расположился выставочно-развлекательный комплекс. А детям постарше наверняка будет интересно посетить музей моды Снегурочки: здесь можно отправиться на экскурсию, поучаствовать в мастер-классах и даже принять участие в дефиле.

Белокуриха

Курорт Белокуриха/vk.com

Город-курорт в Алтайском крае подходит для разных категорий путешественников. Здесь расположено много оздоровительных курортов, поэтому сюда смело можно приезжать всей семьей для того, чтобы поправить здоровье.

Кроме того, Белокуриха славится своими горнолыжными курортами, где есть трассы и для новичков, и для профессионалов. Детям же будет интересно посетить мастер-классы, различные игры и увлекательные тренировки.

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