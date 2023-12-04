5 древнейших городов России: здесь все пропитано историей

Россия — большая страна с богатой историей. Среди ее городов есть и те, что застали эпохи правления государей из далекого прошлого. В таких местах каждый уголок имеет свою историю, представляя огромный интерес для туриста из любой точки мира.

О том, в какие города следует ехать, чтобы увидеть частицу прошлых столетий, читайте в нашем материале.

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Керч — 2622 года

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Керч на данный момент считается старейшим городом России. Предположительно здесь в шестом веке до нашей эры возникло Боспорское царство, состоящее из греческих народов. Город до сих пор имеет некоторую схожесть с небольшим европейским поселением. Особенно, если смотреть на него с высокой точки. Например, с горы Митридат, что в сердце Керчи.

Помимо Митридата в Керчи важно побывать на руинах Пантикапея. С этого места, как считают ученые сегодня, сотни лет назад началось Боспорское царство. Он также считается одним из древнейших городов Европы. А окружавшая его стена превышала по мощи и размерам ту, что оберегала Афины.

Феодосия — 2550 лет

Сегодня Феодосия у многих россиян ассоциируется с летним отпуском и беззаботными прогулками по залитыми солнцем улочкам. Мало кто помнит, этот город основали греки в IV веке до нашей эры. Частью России Феодосия стала лишь в конце XVIII века.

Помимо солнечных ванн и купания в Черном море в Феодосии нужно забежать в местные достопримечательности. В их числе Генуэзская крепость, датированная XIV веком и останки оборонительных сооружений, на которых сотни лет назад отбивались от неприятеля. Есть все шансы ощутить себя персонажем исторического фильма.

Дербент — 2 000 лет

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По мнению некоторых исследователей, Дербент может быть старше Керчи. Здесь по сей день сохранились постройки, возведенные древними персами. Среди них стены дворцов правителей прошлого, водохранилища и даже тюрьмы.

Главной достопримечательностью Дербента считается цитадель Нарын-Кала, возведенная в VI веке при персах. Сотни лет назад в ее стенах располагалась резиденция иранских наместников — представителей местной знати. В помещениях этой крепости творилась настоящая история.

Муром — 1161 год

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Муром занимает особое место в культуре России. Согласно легендам, именно здесь родился и жил богатырь Илья Муромец. Кроме него, эта земля взрастила святых Петра и Февронию, почитаемых верующими по сей день.

Туристу в Муроме первым делом необходимо посетить местные святые места. Например, женский Свято-Троицкий монастырь и мужской Спасо-Преображенский. Затем обязательно побывать в Карачарове, на родине самого известного богатыря. Здесь же живут предполагаемые потомки Илья Муромца семья Гущиных.

Великий Новгород — 1100 лет

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Великий Новгород внес важную лепту в историю развития российской государственности. Еще в эпоху Средневековья он считался самым настоящим мегаполисом. А слава о нем распространялась за границы страны. Молва о большом и шумном городе доходила до европейских соседей. Здесь правил Рюрик, приходящийся родственником Романовых, занявших престол после его династии.

Первым делом посетите Софийскую площадь. Летом здесь проходят концерты и фестивали, а зимой устанавливают новогоднюю елку. Кроме того, не упустите шанс увидеть Кремль. Оттуда века назад государи правили страной, которая позже стала Россией.