Глэмпинг и избинг: эксперты рассказали о новых видах туризма

В Хабаровском крае постепенно приобретают популярность новые виды туризма, такие как глэмпинг, избинг и другие.

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В последние годы в России наблюдается стремительное развитие новых форм отдыха, таких как глэмпинг, избинг и другие. Эти направления приобретают популярность благодаря уникальному сочетанию комфорта и близости к природе.

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В частности, в Хабаровском крае активно развиваются проекты, предоставляющие туристам возможность насладиться отдыхом в избах и глэмпинг-лагерях.

Избинг — это своеобразное воплощение традиций и современного комфорта. Этот термин пришел в обиход в конце прошлого года и быстро завоевал популярность. Основная идея заключается в строительстве новых или реставрации старых изб, оборудованных всеми удобствами стандартного номера. Избы, площадью 40 кв. м, создают уникальное пространство для отдыхающих, предлагая аутентичный опыт проживания в стиле русской деревни.

Глэмпинг, или роскошный кемпинг, предлагает туристам наслаждаться природой, не отказываясь от комфорта. Палатки, оборудованные всеми удобствами, становятся своеобразными домами на природе. Это формат отдыха привлекает тех, кто желает сбежать от городской суеты, но не готов отказываться от современных удобств.

Проекты глэмпинга и избинга в Хабаровском крае получили широкое распространение, особенно вблизи городов. Это связано с высоким туристическим потоком и поиском туристами нечто экзотичного и уникального. Путешественники, перенасытившиеся стандартными форматами отдыха, обращают внимание на эти новые и увлекательные направления.

Отметим, что в последнее время государство активно поддерживает отдых в России через национальные проекты. Внутренний туризм находится на пике популярности, а глэмпинг и избинг становятся особенно привлекательными для отечественных туристов. Рост цен на выездной туризм также стимулирует спрос на альтернативные варианты отдыха внутри страны.