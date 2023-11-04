Лучшие заповедники России, где можно посмотреть на диких животных
Ритм больших городов рано или поздно надоедает, и хочется уехать подальше, где царят тишь и умиротворение. В России есть множество уникальных природных заповедников, где можно отдохнуть и посмотреть на редкие виды животных.
“Рамблер” рассказывает о лучших заповедниках, которые стоит посетить тем, кто хочет окунуться в мир дикой природы.
Большой Арктический заповедник
Его по праву можно назвать самым крупным заповедником на территории России, ведь его площадь занимает более сорока тысяч квадратных метров. Омывают Арктический заповедник сразу несколько водоемов – Северный Ледовитый океан, море Лаптевых и Карское море.
В условиях вечной мерзлоты обитают преимущественно водоплавающие птицы. Среди них черные и краснозобые казарки, белоклювые гагары, сапсаны, малые лебеди, белолобые гуси и прочие виды. Однако на территории также можно встретить животных, которые находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу России. Например, атлантического и лаптевского моржа, дикого северного оленя, нарвала, росомаху, белого медведя и овцебыка.
Алтайский заповедник
Территория заповедника простирается на девять тысяч квадратных метров. В состав Алтайского заповедника входят Телецкое озеро и часть горного хребта.
На территории обитает порядка 58 млекопитающих и 323 видов птиц. Чаще всего в заповеднике встречаются медведи, рыси, бурундуки, росомахи и маралы. Местность также славится своей растительностью. На территории Алтайского заповедника произрастает редкий цветок, который называется эдельвейс.
Уссурийский заповедник
Уссурийский заповедник практически полностью состоит из леса. На территории растет более пятидесяти видов различных растений. Именно в Уссурийском заповеднике можно посмотреть, как произрастает женьшень.
Животный мир в этой местности тоже разнообразный. На территории заповедника можно встретить краснокнижных животных, среди которых дальневосточный леопард, уссурийский тигр, уссурийский пятнистый олень, амурский лесной кот и другие. В Уссурийском заповеднике обитают и медведи. Защитники природы даже открыли свой центр для помощи медвежатам, потерявших родителей.
Кроноцкий заповедник
Известность к этому заповеднику пришла благодаря вулканам, которые до сих пор активны, термальным озерам, водопадам и гейзерам. На территории Кроноцкого заповедника произрастают березовые и кедровые деревья.
Также на местности обитает множество зверушек: белки, суслики, ласки и другие. Однако гулять по территории заповедника в одиночку запрещено, так как в нем обитают бурые медведи. Поэтому прогуляться по красотам можно только под присмотром гида.