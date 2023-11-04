Лучшие заповедники России, где можно посмотреть на диких животных

Ритм больших городов рано или поздно надоедает, и хочется уехать подальше, где царят тишь и умиротворение. В России есть множество уникальных природных заповедников, где можно отдохнуть и посмотреть на редкие виды животных.

“Рамблер” рассказывает о лучших заповедниках, которые стоит посетить тем, кто хочет окунуться в мир дикой природы.

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Большой Арктический заповедник

Его по праву можно назвать самым крупным заповедником на территории России, ведь его площадь занимает более сорока тысяч квадратных метров. Омывают Арктический заповедник сразу несколько водоемов – Северный Ледовитый океан, море Лаптевых и Карское море.

В условиях вечной мерзлоты обитают преимущественно водоплавающие птицы. Среди них черные и краснозобые казарки, белоклювые гагары, сапсаны, малые лебеди, белолобые гуси и прочие виды. Однако на территории также можно встретить животных, которые находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу России. Например, атлантического и лаптевского моржа, дикого северного оленя, нарвала, росомаху, белого медведя и овцебыка.

Nina Zhavoronkova/commons.wikimedia.org

Алтайский заповедник

Территория заповедника простирается на девять тысяч квадратных метров. В состав Алтайского заповедника входят Телецкое озеро и часть горного хребта.

На территории обитает порядка 58 млекопитающих и 323 видов птиц. Чаще всего в заповеднике встречаются медведи, рыси, бурундуки, росомахи и маралы. Местность также славится своей растительностью. На территории Алтайского заповедника произрастает редкий цветок, который называется эдельвейс.

Discoverynn/commons.wikimedia.org

Уссурийский заповедник

Уссурийский заповедник практически полностью состоит из леса. На территории растет более пятидесяти видов различных растений. Именно в Уссурийском заповеднике можно посмотреть, как произрастает женьшень.

Животный мир в этой местности тоже разнообразный. На территории заповедника можно встретить краснокнижных животных, среди которых дальневосточный леопард, уссурийский тигр, уссурийский пятнистый олень, амурский лесной кот и другие. В Уссурийском заповеднике обитают и медведи. Защитники природы даже открыли свой центр для помощи медвежатам, потерявших родителей.

Гурьева Светлана/commons.wikimedia.org

Кроноцкий заповедник

Известность к этому заповеднику пришла благодаря вулканам, которые до сих пор активны, термальным озерам, водопадам и гейзерам. На территории Кроноцкого заповедника произрастают березовые и кедровые деревья.