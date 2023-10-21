5 мест, ради которых стоит посетить Владимир

Владимир — один из древнейших городов России. Город был назван в честь его основателя — князя Владимира Красное Солнышко, крестившего Русь.

Первые упоминания о городе датированы 990 годом. Почему стоит посетить Владимир и какие места все рекомендуют — в материале “Рамблер”.

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Успенский собор

Ghirlandajo/commons.wikimedia.org

Успенский собор — главная достопримечательность города, построенная при князе Андрее Боголюбском. Здесь частично сохранились подлинные фрески авторства Андрея Рублева, особенно искусствоведы выделяют композицию «Страшный суд», где конец света показан как торжество миролюбия и справедливости.

Золотые ворота

A.Savin/commons.wikimedia.org

Когда-то во времена Древней Руси Золотые ворота служили главным входом в город и триумфальной аркой и защищали его от частых нападений татаро-монголов. В башне наверху находилась Ризположенская церковь. Ее строили дважды: в XII и XIX веках.

Дмитриевский собор

Ludvig14/commons.wikimedia.org

Самая ажурная церковь города, известная своей белокаменной резьбой. Фасад храма украшают более 600 рельефов с изображениями основателя храма Всеволода Большое Гнездо, мифических и реальных животных и святых.

Храм Святого Розария

A.Savin/commons.wikimedia.org

Единственная католическая церковь в регионе. Советская власть закрыла храм в 1930 году, в день Рождества Христова, а его настоятеля сначала отправили на Соловки, а затем расстреляли. В 1990-х началось возрождение общины католиков во Владимире, и храм снова открыл двери для прихожан и всех желающих. Здесь часто проводятся концерты классической органной и струнной музыки за пожертвования.

Старая аптека и кафе «Slovno в мае»

slovno-vmae.ru