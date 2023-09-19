Куда поехать осенью, если вам нравится Суздаль

Если вас очень впечатлил Суздаль и вы ищете аналогичные места для осеннего путешествия, то вам, возможно, понравятся и другие древние города России с реками, церквями и уютной атмосферой.

Куда можно еще поехать? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Переславль-Залесский

Переславль-Залесский - один из древнейших российских городов. Он находится в Ярославской области, примерно в 140 километрах от Москвы, и входит в Золотое кольцо. Это туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.

В Переславле-Залесском несколько монастырей. Кроме того, город славится красивыми природными пейзажами. Он расположен на берегу озера Плещеево, которое является одним из самых больших озер Золотого кольца.

Плёс

В последние годы Плёс стал особенно популярен среди туристов. Это небольшой городок, расположенный на Волге в Ивановской области. Он находится примерно в 340 километрах от Москвы.

В Плёсе 9 православных храмов, в том числе Церковь Воскресения Христова, Успенская церковь, Часовня Архистратига Михаила. Город также славится как место, где работали и жили известные художники и мастера искусства. Самый известный среди них - это Исаак Левитан. Существует даже поговорка: "Плёс прославил Левитана, а Левитан прославил Плёс",

А еще в городе снимали множество фильмов. Например, "Жестокий романс" Эльдара Рязанова и "Минин и Пожарский" Всеволода Пудовкина.

Кострома

Кострома - еще один город на Волге, который может понравится любителям Суздаля. Он был основан в XII веке и тоже входит в Золотое кольцо России.

Кострома славится своими древними православными церквями и монастырями, многие из которых представляют исторический и архитектурный интерес. Одним из символов города является Ипатьевский монастырь, сыгравший важную роль в истории России. Именно в этом месте началась обрядом призвания на царство династия Романовых.