Что нужно знать о Всемирном дне туризма

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября, причем и в России тоже.

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"Рамблер" рассказывает, как появился праздник и куда непременно стоит съездить хотя бы раз в жизни.

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История праздника

Праздник учредила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Россия, а тогда еще Советский Союз, присоединилась в 1983 году.

Главная цель этого праздника заключается в том, чтобы популяризировать туризм во всех его видах, а также развивать и укреплять связи между странами. Поэтому идеальное занятие для Всемирного дня туризма - планирование нового путешествия.

Что дают человеку путешествия

Знакомство с другими культурными традициями расширяет наши горизонты и помогает понимать и уважать различия между людьми. Путешествия позволяют оторваться от повседневной рутины и расслабиться. Исследование новых мест, природы и достопримечательностей помогает снять стресс и наполниться новыми эмоциями. Путешествия требуют от нас адаптации к новой среде, принятия решений и преодоления трудностей. Это помогает развивать уверенность и повышать самооценку. Путешествия предоставляют уникальную возможность учиться и развиваться. Мы можем изучать историю, искусство, архитектуру, кухню и многое другое, что помогает расширять наши знания и навыки. Новые впечатления и вдохновение, встречи с интересными людьми становятся источником вдохновения и мотивации для достижения новых целей.

Где непременно стоит побывать

Золотое кольцо России

Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома, Иваново и другие города, которые хранят традиции русской культуры.

Уральские горы

Граница между Европой и Азией, здесь масса красоты и удивительная природа.

Камчатка

Кто хотя бы раз в жизни побывал на Камчатке мечтает сюда вернуться.

Озеро Байкал

Байкал не зря называют жемчужиной России. Озеро прекрасно в любое время года.

Алтай

Например, можно спланировать путешествие по озерам Алтая, а можно отправиться в санаторий, чтобы заняться своим здоровьем.

Кавказ

Самые высокие горы Европы открывают множество возможностей для туризма: можно кататься на горных лыжах и сноубордах, можно заниматься альпинизмом, а можно просто подняться на подъемнике и наслаждаться красотой.

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