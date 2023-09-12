Самые красивые озера горного Алтая с фото

Стоит лишь раз приехать на Алтай, и сюда захочется возвращаться снова и снова. Озера горного Алтая привлекают туристов в течение всего года, но особенно они хороши осенью, когда листва окружающих деревьев начинает менять цвет.

«Рамблер» рассказывает об озерах Алтая, которые непременно стоит посетить.

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Почему все едут на Алтай

Алтай - это уникальный регион, и есть множество причин, почему сюда стоит приехать. Вот некоторые из них:

Природные красоты. Алтай известен своими величественными горами, живописными озерами, водопадами и прекрасными лесами. Здесь вы можете насладиться потрясающими пейзажами и провести время на свежем воздухе.

Туристические маршруты. Алтай предлагает разнообразные маршруты для пеших и велосипедных прогулок, а также для любителей альпинизма. Вы можете исследовать горные хребты, посетить уникальные природные заповедники и национальные парки.

Культурное наследие. Алтай богат историей и культурой. Здесь вы можете познакомиться с традициями и обычаями местных народов, посетить музеи и архитектурные памятники.

Лечебные источники. Алтай славится своими минеральными источниками, которые имеют целебные свойства. Вы можете посетить курорты и санатории, где вам предложат различные процедуры и лечебные программы.

Активный отдых. Алтай предлагает множество возможностей для активного отдыха. Вы можете заняться рафтингом, конным спортом, рыбалкой, охотой и многим другим.

В целом, Алтай - это прекрасное место для отдыха и путешествий, где каждый найдет что-то по своему вкусу.

Самые известные алтайские озера

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Озеро Телецкое - крупнейшее озеро Алтая, известное своей красотой и чистотой воды. Его площадь превышает 220 квадратных километров, а максимальная глубина достигает 325 метров. Кстати, оно не замерзает полностью зимой, южная часть чаще всего остается свободной ото льда. Озеро окружено горами и лесами, что создает впечатляющий пейзаж.

Afonin/commons.wikimedia.org

Озеро Ая - это живописное озеро с мягкой пресной водой. Оеро образовалось примерно 5 тысяч лет назад из-за смещения русла реки Катунь. Здесь растут самые разнообразные травы и водится много рыбы.

Озеро Большое Яровое - это одно из самых популярных у туристов озер. Купальный сезон здесь продолжается с мая по сентябрь а вода может приобретать розовый оттенок из-за обитающих в озере микроорганизмов. Вода по составу приближается к источникам кавказских минеральных вод и даже Мертвому морю.

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Озеро Кулундинское часто называют Алтайским морем, его площадь превышает 700 квадратных километров. В теплое время года вода прогревается до 26 градусов, а зимой остывает лишь до 17 градусов. Самые смелые туристы позволят себе искупаться. Озерный ил используется для лечения самых разных заболеваний. Но не только грязью привлекает озеро, еще здесь отличная рыбалка.

Игоревич/commons.wikimedia.org

Озеро Лебединое (Светлое) не замерзает зимой и служит местом зимовки лебедей-кликунов. Оно небольшое, неглубкое, но красивое и чистое. Для посещения туристов озеро доступно круглый год. Но зимой стоит быт осторожнее и вести себя тихо, чтобы не напугать лебедей.

Rost.galis/commons.wikimedia.org

Озеро Манжерок - летом сюда можно приезжать с детьми, здесь чисто, красиво, удобно. А зимой можно отправиться на зимнюю рыбалку. Рыбы в озере очень много. Еще озеро привлекает тем, что на нем цветут водные лилии. Но и кроме них, в воде и вокруг озера много красивых и даже редких растений.

Как добраться до Алтая

На автомобиле

Самый простой и удобный вариант. Во-первых, только вы решаете, когда ехать и где останавливаться по пути, во-вторых, можете взять с собой все, что захотите, а не только то, что поместится в чемодан.

На самолете

Аэропорты располагаются в городах Горно-Алтайск и Барнаул. Стоимость билета туда и обратно из Москвы начинается от 20 тысяч рулей.

На поезде

Наиболее удобный вариант - доехать до города Бийска. Отсюда можно по Чуйскому тракта доехать, например, до Горно-Алтайска, автобусы отправляются каждые два часа, время в пути – около полутора часов.

Что взять с собой в поход