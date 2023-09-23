Три города, куда можно съездить на выходные из Москвы

Разнообразить свою рутину небольшим путешествием — это всегда хорошая идея. Сегодня "Рамблер" расскажет, в какие города можно поехать, если вы живете в Москве.

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Вовсе необязательно тратить драгоценные дни отпуска, чтобы сменить атмосферу. Изучите города, которые находятся поблизости и насладитесь этим приключением в одиночестве или с компанией.

Тула

Прекрасный город, в котором проходит множество интересных мероприятий. В середине мая — книжный фестиваль, летом — выставка советских ретроавто "Автострада". В Туле открылся творческий кластер "Октава", который недавно открылся на территории действующего завода по производству микрофонов, и ресторанный кластер "Искра". Недалеко от города находится усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", где можно покататься по реке и погулять в лесу, а еще уютный глемпинг "Болотов Дача".

Добраться до Тулы можно за 2,5 часа на машине

Калуга

Небольшой и очень уютный город на берегу Оки. Если вы любите космос, то в Калуге находится один из лучших музеев России. Его создали при участии Гагарина, в залах можно найти капсулы, в которых приземлялись почти все космонавты и даже скафандры Белки и Стрелки. В области находится парк Николо-Ленивец, где летом проходит архитектурный фестиваль "Архстояние"

Добраться до Калуги можно за 2 часа на машине и 2,5 на электричке

Нижний Новгород