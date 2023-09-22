За что туристы так любят Анапу

Последние несколько лет город-курорт Анапа стал одним из самых популярных у россиян. Несмотря на трудности с транспортом и высокие цены туристы продолжают там отдыхать, предпочитая его другим курортам Краснодарского края.

© Unsplash

Туристы продолжают приезжать, несмотря на новости о том, что на пляжах города буквально негде лежать.

Видео дня

О том, почему путешественники каждый год выбирают именно поездки в Анапу, — в материале “Рамблера”.

Песчаный пляж

Анапа — единственный курорт Краснодарского края, который расположен на берегу пляжа с песком. Подобные места на побережье можно найти и в других городах, но не всегда у туристов есть возможность доехать до определенных пляжей. Это — самый большой плюс Анапы, так как на гальке можно серьезно пораниться, неудобно заходить в воду, а в камнях могут жить и прятаться опасные морские существа.

Детский отдых

Город-курорт идеален для отдыха с детьми не только благодаря песку. Вход в воду достаточно плавный, поэтому малышей оставляют играть у берега. Однако отдых на море — не единственное развлечение для детей. В Анапе есть множество аквапарков, зоопарков, парков аттракционов и масса других развлечений, куда можно сходить с ребенком, поэтому для детей это место считается идеальным.

Лечебный курорт

Еще во времена СССР Анапа славилась как бальнеологический курорт, и многие люди это помнят. недалеко от города расположены грязевые источники, куда люди приезжают для того, чтобы искупаться в грязи. Считается, что она лечит болезни суставов, дерматиты, а также укрепляют иммунитет. Рядом с грязевыми источниками построены санатории, где в дополнение к ваннам можно попробовать и другие услуги.

Развитая инфраструктура