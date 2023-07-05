Власти Анапы прокомментировали видео с толпами на пляжах

В Анапе достаточно мест для отдыхающих на пляжах. Об этом заявили в администрации города-курорта изданию РИА Новости.

Власти Анапы прокомментировали распространившиеся в социальных сетях видео с переполненными пляжами. Ролики сняли в курортном поселке Витязево, который находится в 10 километрах от города.

По словам представителей администрации, много такое большое скопление людей только на центральных пляжах. На побережье Черного моря есть также практически пустые места для отдыха и купания. При этом всего в Анапе более 40 километров песчаных и галечных пляжей.